Daniela Soto: "nuestro principal objetivo es esta División de Honor"

La segunda edición de la División de Honor femenina de fútbol de salón se disputará en septiembre en Formosa, y es uno de los principales objetivos de JM Futsal. En este sentido, referentes de la institución se reunieron con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, además de plantear también otras actividades que tendrá la institución durante la presente temporada.

Estuvieron en la reunión la delegada Nadia Salas y la subdelegada Alejandra Ulloa, y la referente del equipo Daniela Soto. “Nos reunimos con Hernán Martínez para llevarle todos los proyectos que tenemos para este año. La reunión fue siempre positiva porque Hernán y el Ente siempre nos da una mano, está a disposición del deporte. Más con JM que tiene eventos a nivel nacional”, comentó Soto.

“Este año tenemos la División de Honor femenina en Formosa, tenemos que viajar así que nos juntamos con Hernán para acomodar algunas cosas, y poder participar. La reunión fue totalmente positiva, Hernán quedó en ayudarnos en el traslado y también en la nueva indumentaria que queremos presentar para esta División de Honor 2026. También solicitamos las canchas de Huergo para realizar un torneo de futsal en junio, con el objetivo de recaudar fondos para afrontar el Nacional”, explicó la jugadora.

“Nuestro principal objetivo es esta División de Honor, a eso apuntamos. Seguimos con Roberto Balcazar en la dirección técnica y apuntamos a hacer un buen Nacional en Formosa. Nos preparamos para eso, estamos entrenando desde febrero, dos veces a la semana en cancha, y luego sumaremos dos días más de físico para seguir reforzando la preparación. Tenemos como refuerzo a Yanina Moya como arquera, y sumamos a Maira Paredes, que viene de Río Gallegos”, apuntó.

“Hay chicas que se suman al plantel superior, las cuales vienen de la escuelita de JM Futsal. Eso es lo que queremos como club, seguir fomentando la formación y que las chicas que puedan ganar rodaje ya se sumen al plantel superior. Es el caso de Ariana Barría y Mía Delgado, que sumaron en el Clausura pasado. Siguen ellas dos y veremos si subimos a alguna más”, resaltó Dani Soto.

“Continúan Florencia Paredes, Araceli Curruhuinca, Natalia Stele, Rocío Trautman, también están Maylen Mella, Mica y Tizi Díaz que son otras nenas que están apuntando alto. Por mi parte, estoy lesionada por lo que estaré dando una mano en el cuerpo técnico, hasta que pueda volver a las canchas”, cerró Daniela Soto.