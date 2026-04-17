Este sábado y domingo desde las 10 continuará en el Gimnasio municipal Nº 2 la fase clasificatoria del torneo Apertura 2026.

El futsal promocional tendrá un fin de semana con 32 partidos

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará el fin de semana, en el Gimnasio municipal Nº 2, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Apertura 2026.

En ese contexto, la acción arrancará este sábado desde las 10 con un total de 17 partidos, mientras que el domingo, la actividad se completará con 15 encuentros, dando comienzo el primero, también a partir de las 10 de la mañana.

En la jornada del domingo, la actividad tendrá un parate tras el partido entre MyL con La Cigarra por la televisación del Superclásico entre River y Boca. La acción se retomará a partir de las 19.

A continuación se detalla la programación que se desarrollará el fin de semana en el gimnasio que se encuentra ubicado en el barrio Pueyrredón.

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Programa – Gimnasio municipal Nº 2

SABADO 18 (9:45+15’)

10:00 PM FC Negro vs Casino CR; C-11, 2016, 7ª fecha.

10:40 Los Rebeldes vs MyL Futsal; C-11, 2016, 7ª fecha.

11:20 Lanús Infantil vs Nueva Chicago; C-11, 2016, 7ª fecha.

12:00 Halcones Dorados FC vs Lanús Infantil; C-11, 2015, 5ª fecha.

12:40 Juanes Motos FS vs Casino CR; C-11, 2015, 7ª fecha.

13:20 Parma Futsal vs Los Matadores; ; C-11, 2015, 7ª fecha.

14:00 Asturiano Celeste vs Vikingos HDP Futsal; ; C-11, 2015, 7ª fecha.

14:40 La 14 FC vs Saavedra Futsal; C-13, 2013/14, 6ª fecha, zona B.

15:30 Juan XXIII vs Inter; C-13, 2013/14, 6ª fecha, zona B.

16:20 El Lobito Futsal vs Lanús Infantil “B”; C-13, 2013/14, 6ª fecha, zona B.

17:10 El Pilar Azul vs Parma Futsal; C-13, 2013/14, 6ª fecha, zona B.

18:00 La Cigarra vs Los Matadores; C-13, 2013/14, 6ª fecha, zona B.

18:50 Saavedra Futsal vs Pietrobelli FC; C-15, 2011/12, 6ª fecha, zona A.

19:40 Juan XXIII vs Milan Futsal; C-15, 2011/12, 6ª fecha, zona A.

20:30 Casino CR vs Los Matadores Rojo; C-15, 2011/12, 6ª fecha, zona A.

21:20 Amigos del Poli vs 707 Futsal; C-17, 2009/10, 7ª fecha.

22:20 Los Titanes vs Lanús; C-17, 2009/10, 7ª fecha.

DOMINGO 19 (9:45`15’)

10:00 Comodoro FC vs Guardianes JL; C-11, 2015, 7ª fecha.

10:40 La Súper Económica vs Lanús Infantil; C-11, 2015, 7ª fecha.

11:20 Halcones Dorados FC vs El Lobito Infantil; C-11, 2015, 7ª fecha.

12:00 La Súper Económica vs Lanús; C-11, 2016, 7ª fecha.

12:40 El Lobito Infantil vs PM FC Azul; C-11, 2016, 7ª fecha.

13:20 Halcones Dorados FC vs Asturiano Celeste; C-11, 2016, 7ª fecha.

14:00 JM Futsal vs Juanes Motos Futsal; C-09, 2018, 6ª fecha.

14:40 PM FC Negro vs La Súper Económica; C-09, 2018, 6ª fecha.

15:20 PM FC Azul vs Nero Futsal; C-09, 2018, 6ª fecha.

16:00 MyL Futsal vs La Cigarra; C-09, 2018, 6ª fecha.

19:00 Galácticos vs 70/30; C-15, 2011/12, 7ª fecha, zona B.

19:50 MyL Futsal vs Lanús; C-15, 2011/12, 7ª fecha, zona B.

20:40 Deportivo DM Blanco vs Guardianes JL; C-17, 2009/10, 7ª fecha.

21:40 Saavedra Futsal vs Alma Gaucha; C-17, 2009/10, 7ª fecha.

22:35 Juan XXIII vs Inter; C-17, 2009/10, 8ª fecha.