El torneo Oficial 2026 de futsal continúa con la primera ronda

Será este sábado desde las 15 en el Gimnasio municipal Nº 1. El fin de semana también habrá acción en el Club Huergo.

La Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia disputará el fin de semana una nueva fecha de la primera ronda del torneo Oficial 2026.

En ese contexto, la actividad de este sábado se jugará en el Gimnasio municipal Nº 1, dando comienzo la acción a partir de las 15.

Dentro de la programación, se jugarán los cinco minutos pendientes del partido -de la tercera fecha de la C20- que Chacabuco le ganaba por 4-3 a El Lobito, y que fue suspendido el fin de semana por corte de luz.

El domingo, mientras tanto, la actividad tendrá lugar en el mismo escenario de juego, como así también en el gimnasio principal del Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3.

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Programa

SABADO 11

En el Gimnasio municipal Nº 1 (14:45+15’)

15:00 Los Cholos vs La Cumbre Futsal; A1, 4ª fecha.

15:55 Chacabuco (4) vs El Lobito (3) (partido suspendido 5’); C20, 3ª fecha.

16:10 Malandras FC vs Chacabuco; A3, 4ª fecha.

17:05 La Vecindad vs Rústicos Predilectos; A3, 5ª fecha.

18:00 Guardianes vs Lanús; C20, 5ª fecha.

19:00 Sindicato Petrolero vs HDP Futsal. Honor 1, 3ª fecha.

20:20 Cepatacal vs CIPA; Honor 1, 3ª fecha.

21:40 Halcones Futsal vs Petrosar; Honor 1, 3ª fecha.

DOMINGO 12

En el Gimnasio municipal Nº 1 (9:45+15’)

10:00 Carlos Automotores vs Alma Gaucha; A1, 5ª fecha.

11:00 Guardianes B vs Flamengo A; A2, 5ª fecha.

12:00 @Servicios Futsal vs Roma Futsal; A1, 3ª fecha.

12:55 2 de Abril vs Juan XXIII; A1, 4ª fecha.

13:50 Real Futsal vs Parma FS; A3, 5ª fecha.

14:45 Sport Boys vs Niupi FC; A2, 5ª fecha.

15:45 Lazio vs San Cayetano; A2, 5ª fecha.

16:40 Bric SRL Futsal vs Olimpo; A1, 4ª fecha.

17:35 La Banda de AESA vs Tercer Tiempo; Honor 2, 3ª fecha.

18:55 Lanús vs MyL Futsal; Honor 2, 3ª fecha.

20:15 La Cigarra vs Camioneros; Honor 1, 3ª fecha.

21:25 El Portu Futsal vs Parma FS; Honor 2, 3ª fecha.

En el Club Ingeniero Huergo (13:45+15’)

14:00 UOM Comodoro vs Zeus FC; A2, 5ª fecha.

14:55 El Lobito vs Neroazurro; A1, 4ª fecha.

15:50 Black Futsal vs Estudiantes Futsal; A2, 5ª fecha.

16:45 La Mata vs El Defe; A3, 5ª fecha.

17:45 HDP Futsal vs Halcones; C20, 5ª fecha.

18:40 El Cervecero vs Deportivo Comodoro; Honor 2, 3ª fecha.

20:00 Flamengo vs La Banda de Pirulo; Honor 2, 3ª fecha.

21:20 La Prove Futsal vs Inter; Honor 1, 3ª fecha.