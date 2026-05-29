Goleó 3-0 a Caleta Olivia y este sábado definirá el título del torneo nacional que se juega en Esquina, Corrientes.

Comodoro es el primer finalista del Argentino C-20 de futsal

Comodoro Rivadavia se convirtió este viernes en el primer finalista del Torneo Argentino C-20 de fútbol de salón que se disputa en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes.

En ese contexto, el elenco chubutense se impuso por 3-0 ante Caleta Olivia con goles de Maximiliano Benito, quien fue el autor que abrió el marcador en el gimnasio de Esquina Football Club.

En el segundo tiempo, mientras tanto, aumentaron Valentino López y Brandon Marques Da Rosa.

De esa manera, la selección que conduce Gastón García se metió en la definición del certamen, y ahora espera por su rival que saldrá el ganador de Mendoza-Corrientes Interior, quienes se enfrentarán a continuación y con transmisión de DeporTV.

Panorama

VIERNES 29 – Semifinales

- Comodoro Rivadavia 3 (Maximiliano Benito, Valentino López y Brandon Marques Da Rosa) / Caleta Olivia 0.

18:00 Mendoza vs Corrientes Interior.