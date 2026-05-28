Se mide este jueves desde las 16:30 ante Paraná por los cuartos de final del Torneo Nacional de Selecciones de la categoría que se disputa en Esquina, Corrientes.

Futsal: Comodoro va por un lugar en las semifinales del Argentino C-20

La selección masculina de Comodoro Rivadavia C-20 de futsal irá este jueves en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Argentino de la categoría que se desarrolla en el gimnasio de Esquina Football Club, en la provincia de Corrientes.

Será cuando se enfrente a partir de las 16:30 ante Paraná por uno de los duelos de cuartos de final, que serán transmitidos por el canal de YouTube de la Confederación Argentina de Fútbol de. Salón (CAFS).

Los otros duelos de cuartos serán: Caleta Olivia-Rosario, Mendoza-Tucumán y Corrientes Interior-Posadas. El resto de los equipos se despidió del certamen.

Comodoro y Paraná se enfrentaron en la segunda fecha del Grupo “B” de la fase clasificatoria y el partido terminó 1-1. Tomás Boytenko había puesto en ventaja al conjunto entrerriano, mientras que Santino Tula empató para el elenco de la provincia del Chubut.

Este miércoles, mientras tanto, finalizó la fase de grupos, y Comodoro venció 4-3 a Corrientes Capital, para de esa manera, llegar invicto a la instancia de cuartos de final que este jueves se pone en marcha.

La selección, que es dirigida por Gastón García, se quedó con la victoria por los dos goles marcados por Santino Tula -el segundo de tiro castigo-, Santiago Bravo y Brian Huenchillán.

Los tantos de los correntinos los anotaron Gabriel Gauto, Horacio Carrizo y Santiago Cabrera, éste último sobre el final del encuentro.

Además, en este partido, el arquero correntino Carlos Romero le contuvo un tiro castigo a Valentino López, según la transmisión de la CAFS.

Panorama – Fase de grupos

MIERCOLES 27 – 3ª fecha (última)

Grupo “A”

- Rosario 6 / Mar Chiquita 1.

- Corrientes Interior 4 / Mendoza 1.

Grupo “B”

- Misiones Interior 3 / Paraná 5.

- Comodoro Rivadavia 4 / Corrientes Capital 3.

Grupo “C”

- San Rafael 1 / Posadas 4.

- Caleta Olivia 3 / Tucumán 2.

Programa

JUEVES 28 – Cuartos de final

15:00 Caleta Olivia vs Rosario.

16:30 Comodoro Rivadavia vs Paraná.

18:00 Mendoza vs Tucumán.

20:00 Corrientes Interior vs Posadas.