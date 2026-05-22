La actividad se desarrollará este sábado, domingo y lunes, todo en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

El futsal promocional tendrá un fin de semana largo con 39 partidos

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará el fin de semana largo, una nueva fecha de la fase clasificatoria, como así también dos semifinales de ida del torneo Apertura 2026.

En ese contexto, la actividad se desarrollará en su totalidad en el Gimnasio municipal Nº 2, escenario donde se jugarán 39 partidos.

El sábado se jugarán doce encuentros, el domingo once serán los juegos, mientras que el lunes, se desarrollarán 16 encuentros.

En cuanto a las semifinales del certamen, JM Futsal se medirá ante MyL Futsal, mientras que el otro cruce lo protagonizarán PM FC Azul y La Cigarra, ambos en la denominación C-09 2018.

A continuación se detalla la programación completa a desarrollarse el fin de semana en el gimnasio que se encuentra en el barrio Pueyrredón.

Programa

sabado(1)

domingo