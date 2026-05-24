Comodoro debuta ante Misiones Interior en el Argentino C-20 de fútbol de salón

La selección C-20 masculina de futsal de Comodoro Rivadavia hará este lunes su debut en el Torneo Argentino de la categoría que se desarrollará hasta el 30 de este mes en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes.
El elenco, que tiene como director técnico a Gastón García, se medirá desde las 20 ante Misiones Interior en un partido correspondiente al Grupo “B” que se jugará en el gimnasio de Esquina Football Club.
La segunda presentación del conjunto chubutense, se producirá el martes, a partir de las 18:30, ante Paraná y cerrará su participación en la fase de grupos, el miércoles cuando se mida a las 20, con Corrientes Capital.
El Grupo “A” está conformado por Mendoza, Corrientes Interior, Mar
Chiquita y Rosario, mientras que el “C” lo integran Caleta Olivia,
Tucumán, San Rafael y Posadas.
Los jugadores que integran la selección de Comodoro Rivadavia son los siguientes: Santiago Bravo (MyL Futsal), Kevin García
(Los Amigos del Poli), Federico Cárcamo (MyL Futsal), Brandon
Marques (707 Futsal), Thiago Alfonso (CIPA), Tiago Balcón
(Camioneros), Santino Tula (La Banda de Pirulo), Thiago Cartes (El
Lobito), Maximiliano Benito (Halcones Futsal), Brian Huenchillan
(Lanús), Oziel Mansilla (Halcones Futsal), Valentín López (MyL
Futsal), Ivo Gallardo (MyL Futsal), Thiago Fernández (Chacabuco) y
Tiago Reinoso (Lanús).
Cabe destacar que el torneo contará con transmisión oficial a través de YouTube de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).
Programa – Fase de grupos
LUNES 25
En Esquina Football Club
14:00 Caleta Olivia vs San Rafael; Grupo C.
15:30 Corrientes Capital vs Paraná; Grupo B.
17:00 Mendoza vs Mar Chiquita; Grupo A.
18:30 Tucumán vs Posadas; Grupo C.
20:00 Comodoro Rivadavia vs Misiones Interior; Grupo B.
21:30 Corrientes Interior vs Rosario: Grupo A.
MARTES 26
14:00 Caleta Olivia vs Posadas; Grupo C.
15:30 Corrientes Capital vs Misiones Interior; Grupo A.
17:00 Tucumán vs San Rafael; Grupo C.
18:30 Comodoro Rivadavia vs Paraná: Grupo B.
20:00 Mendoza vs Rosario; Grupo A.
21:30 Corrientes Interior vs Mar Chiquita; Grupo A.
MIERCOLES 27
14:00 San Rafael vs Posadas; Grupo C.
15:30 Misiones Interior vs Paraná; Grupo B.
17:00 Rosario vs Mar Chiquita; Grupo A.
18:30 Caleta Olivia vs Tucumán; Grupo C.
20:00 Comodoro Rivadavia vs Corrientes Capital; Grupo B.
21:30 Corrientes Interior vs Mendoza; Grupo A.