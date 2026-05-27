Juan Julio Serrano, arrestado junto a su hermano Mayco por el asesinato de Mariana Calfuquir, había sido juzgado en 2017 por el crimen de Eduardo Funes, quien apareció asesinado de 60 puñaladas en el barrio Máximo Abásolo.

Juan Serrano, el detenido por el crimen de Mariana que ya había sido juzgado por otro asesinato

La investigación por el crimen de Mariana Calfuquir volvió a poner en escena a Juan Julio Serrano, uno de los detenidos este miércoles en los allanamientos realizados en las últimas horas. El hombre cuenta con antecedentes penales y años atrás había sido juzgado por otro homicidio ocurrido en el barrio Máximo Abásolo.

Juan fue arrestado junto a su hermano Mayco Serrano, ambos señalados como presuntos autores del ataque en el que murió Calfuquir y resultó herido Luis Uribe.

Según la principal hipótesis de la causa, Uribe y la víctima habían concurrido al domicilio del presunto agresor para reclamar dinero relacionado con un supuesto botín obtenido tras un hecho delictivo. En ese contexto se produjo un ataque a balazos.

Juan Julio Serrano ya había enfrentado un juicio oral en 2017 por el homicidio de Eduardo Funes, un joven de 29 años que fue hallado asesinado de 60 puñaladas el 16 de julio de 2016.

El cuerpo de Funes apareció en un pasaje cercano a Pieragnoli y Los Ciruelos, en el barrio Máximo Abásolo. Por ese hecho fueron imputados Serrano y Sebastián César Bahamonde.

Tras el debate judicial, ambos fueron absueltos por un tribunal integrado por los jueces Mariel Suárez, Martín Cosmaro y Raquel Tassello. La resolución fue confirmada posteriormente por el Superior Tribunal de Justicia.

En paralelo al avance de la causa por el crimen de Calfuquir, los investigadores también siguieron de cerca las publicaciones realizadas en redes sociales por Luis Uribe, quien prometió vengarse por la muerte de la mujer y del hijo que esperaban. Según trascendió, esos mensajes generaron preocupación y aceleraron algunas medidas preventivas en las últimas horas.