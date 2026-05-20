El hombre herido en el tiroteo integraría una banda peligrosa

El ministro de Seguridad de Chubut confirmó que el hombre herido gravemente el martes era investigado por distintos hechos violentos. En principio, la mujer muerta habría quedado en medio del ataque.

La investigación por el ataque armado ocurrido el martes a la noche en el barrio San Martín comenzó a revelar las primeras hipótesis con cierta consistencia. Mientras un hombre continúa internado en grave estado tras recibir un disparo en el tórax que le perforó un pulmón, el Gobierno provincial aseguró que el herido tendría vínculos con una banda delictiva relacionada con robos y el uso de armas de fuego.

La información fue dada a conocer este miércoles en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, junto al jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha, luego del episodio que terminó con una mujer de 33 años asesinada.

Según explicó Iturrioz, las primeras averiguaciones indican que la mujer fallecida “aparentemente no tenía relación” con las personas que eran objetivo de la agresión. “Son víctimas del ataque hacia los delincuentes”, sostuvo el funcionario al referirse al caso, al que comparó con los crímenes de Agustina Asencio y Rodrigo Nieves, ocurrido el pasado 22 de abril.

El ministro también afirmó que el hombre herido integraría una organización violenta que ya estaba bajo investigación desde hacía meses. De acuerdo con sus declaraciones, en distintos allanamientos recientes las fuerzas de seguridad secuestraron armas, municiones y hasta un silenciador.

“Llevamos meses trabajando para sacar las armas de circulación”, señaló Iturrioz, quien además aseguró que algunos integrantes del grupo se mostraban armados en redes sociales. “Se ríen como si estuvieran orgullosos”, expresó.

La causa avanza con el análisis de cámaras de seguridad y operativos desplegados en diferentes sectores de la ciudad. “Han pasado menos de 24 horas del hecho y ya estamos trabajando intensamente”, aseguró el ministro.