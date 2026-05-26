El Patagónico
Comodoro debutó con victoria en el Argentino C-20 de futsal

Derrotó 5-2 a Misiones Interior por el Grupo “B” del torneo que dio comienzo en Esquina, provincia de Corrientes. Este martes su rival será Paraná.

La selección masculina C-20 de Comodoro Rivadavia debutó este lunes con un gran triunfo ante Misiones Interior por 5-2 en el marco del Grupo “B” del Torneo Argentino de fútbol de salón, que dio comienzo en la ciudad correntina de Esquina.

Los goles del equipo chubutense los marcaron Brian Huenchillan y Brandon Márquez, ambos en dos ocasiones, mientras que Maximiliano Benito fue autor de un gol. Mateo Silva, quien había abierto el marcador, y Joaquín Pereyra anotaron para los mesopotámicos.

De esa manera, Comodoro arrancó con de la mejor manera su participación en el certamen y en las próximas horas irá por su segunda victoria.

Será cuando este martes desde las 18:30 se mida ante Paraná, que cayó 2-1 ante Corrientes Capital, mientras que el miércoles, cerrará la fase de grupos frente a los capitalinos de Corrientes.

En esta primera fecha, también hay que destacar el triunfo de Caleta Olivia ante San Rafael por 4-0 en partido del Grupo “C”, donde además, Tucumán derrotó 3-0 a Posadas.

En otro de los resultados, Mendoza goleó 8-2 a Mar Chiquita por el Grupo “A”, mientras que Corrientes Interior se impuso por 4-2 ante Rosario en el partido que marcó el cierre de la primera jornada en Esquina Football Club.

Panorama – Fase de grupos

LUNES 25

En Esquina Football Club

- Caleta Olivia 4 / San Rafael 0; Grupo C.

- Corrientes Capital 2 / Paraná 1; Grupo B.

- Mendoza 8 / Mar Chiquita 2; Grupo A.

- Tucumán 3 / Posadas 0; Grupo C.

- Comodoro Rivadavia 5 / Misiones Interior 2; Grupo B.

- Corrientes Interior 4 / Rosario 2; Grupo A.

Programa

MARTES 26

14:00 Caleta Olivia vs Posadas; Grupo C.

15:30 Corrientes Capital vs Misiones Interior; Grupo A.

17:00 Tucumán vs San Rafael; Grupo C.

18:30 Comodoro Rivadavia vs Paraná: Grupo B.

20:00 Mendoza vs Rosario; Grupo A.

21:30 Corrientes Interior vs Mar Chiquita; Grupo A.

MIERCOLES 27

14:00 San Rafael vs Posadas; Grupo C.

15:30 Misiones Interior vs Paraná; Grupo B.

17:00 Rosario vs Mar Chiquita; Grupo A.

18:30 Caleta Olivia vs Tucumán; Grupo C.

20:00 Comodoro Rivadavia vs Corrientes Capital; Grupo B.

21:30 Corrientes Interior vs Mendoza; Grupo A.

