Comodoro debutó con victoria en el Argentino C-20 de futsal

La selección masculina C-20 de Comodoro Rivadavia debutó este lunes con un gran triunfo ante Misiones Interior por 5-2 en el marco del Grupo “B” del Torneo Argentino de fútbol de salón, que dio comienzo en la ciudad correntina de Esquina.
Los goles del equipo chubutense los marcaron Brian Huenchillan y Brandon Márquez, ambos en dos ocasiones, mientras que Maximiliano Benito fue autor de un gol. Mateo Silva, quien había abierto el marcador, y Joaquín Pereyra anotaron para los mesopotámicos.
De esa manera, Comodoro arrancó con de la mejor manera su participación en el certamen y en las próximas horas irá por su segunda victoria.
Será cuando este martes desde las 18:30 se mida ante Paraná, que cayó 2-1 ante Corrientes Capital, mientras que el miércoles, cerrará la fase de grupos frente a los capitalinos de Corrientes.
En esta primera fecha, también hay que destacar el triunfo de Caleta Olivia ante San Rafael por 4-0 en partido del Grupo “C”, donde además, Tucumán derrotó 3-0 a Posadas.
En otro de los resultados, Mendoza goleó 8-2 a Mar Chiquita por el Grupo “A”, mientras que Corrientes Interior se impuso por 4-2 ante Rosario en el partido que marcó el cierre de la primera jornada en Esquina Football Club.
Panorama – Fase de grupos
LUNES 25
En Esquina Football Club
- Caleta Olivia 4 / San Rafael 0; Grupo C.
- Corrientes Capital 2 / Paraná 1; Grupo B.
- Mendoza 8 / Mar Chiquita 2; Grupo A.
- Tucumán 3 / Posadas 0; Grupo C.
- Comodoro Rivadavia 5 / Misiones Interior 2; Grupo B.
- Corrientes Interior 4 / Rosario 2; Grupo A.
Programa
MARTES 26
14:00 Caleta Olivia vs Posadas; Grupo C.
15:30 Corrientes Capital vs Misiones Interior; Grupo A.
17:00 Tucumán vs San Rafael; Grupo C.
18:30 Comodoro Rivadavia vs Paraná: Grupo B.
20:00 Mendoza vs Rosario; Grupo A.
21:30 Corrientes Interior vs Mar Chiquita; Grupo A.
MIERCOLES 27
14:00 San Rafael vs Posadas; Grupo C.
15:30 Misiones Interior vs Paraná; Grupo B.
17:00 Rosario vs Mar Chiquita; Grupo A.
18:30 Caleta Olivia vs Tucumán; Grupo C.
20:00 Comodoro Rivadavia vs Corrientes Capital; Grupo B.
21:30 Corrientes Interior vs Mendoza; Grupo A.