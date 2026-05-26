Quimsa también se puso 2-0 ante Boca

Venció en Santiago del Estero al “Xeneize” 91-78 y está a una victoria de lograr su pase a la final la Liga Nacional de Básquet. El viernes se juega el tercer punto en la Bombonerita.

Quimsa de Santiago del Estero le volvió a ganar de local a Boca Juniors por 91-78, para ponerse 2-0 en una de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet, y quedar a un paso de meterse en la definición por el título.

El partido, que se jugó en el estadio Ciudad, fue arbitrado por Alejandro Chiti, Raúl Sánchez y Alberto Ponzo, y los parciales fueron los siguientes: 27-20, 52-38 y 72-58.

El inicio del encuentro tuvo al dueño de casa efectivo con Jerome Meyinsse y Brandon Robinson para el 10 a 3 en dos minutos. La reacción de Boca no tardó con Sebastián Vega y Francisco Cáffaro. Un pasaje palo a palo con buen goleo llegó para los dos; triples de Michael Smith para el “Xeneize” y el buen ingreso de Fausto Ruesga para un Quimsa que se adelantó 27-20.

El elenco visitante no estuvo fino y “La Fusión” lo aprovechó con la dupla extranjera Tyren Johnson-Sammie Freeman para estirar la brecha. Los dirigidos por el comodorense Nicolás Casalánguida tuvieron un pasaje positivo con Cáffaro y Vega, pero nuevamente Quimsa se acomodó con triples de Diego Figueredo y Robinson para irse al entretiempo 52 a 38 arriba.

En el tercer período, el juego de poste de Meyinsse y las bombas de Robinson le dieron una ventaja de 19 a los dirigidos por el tucumano Lucas Victoriano. En tanto, en la visita llegaron anotaciones de Santiago Scala y Wayne Langston, pero el dueño de casa cerró el segmento con un triple de Diego Collomb para el 72-58 a falta de diez minutos.

Lucas Faggiano castigó a distancia, pero en “La Fusión” apareció una volcada de Freeman junto a un triple de Leonardo Lema para apaciguar las aguas. Cierre tranquilo para que Quimsa se lo lleve por 91 a 78.

Robinson se destacó con 22 puntos y 4 asistencias, además Meyinsse anotó 17 tantos y Johnson 13 con 8 rebotes. En la visita hubo 13 para Smith y 12 de Scala.

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Síntesis

Quimsa 91 / Boca 78

Quimsa (27+25+20+19): Diego Figueredo 8, Brandon Robinson 22, Leonardo Lema 7, Tyren Johnson 13 y Jerome Meyinsse 17 (fi); Fausto Ruesga 6, Sammie Freeman 6, Matías Solanas 7, Sebastián Orresta 2 y Diego Colomb 3. DT: Lucas Victoriano.

Boca (20+18+20+20): Santiago Scala 12, Michael Smith 13,

Sebastián Vega 11, Agustín Barreiro 10 y Francisco Cáffaro 10 (fi);

Lucas Faggiano 5, Franco Giorgetti (x) 4, Wayne Langston 10, Martín Cuello 3 y Nicolás Stenta 0. DT: Nicolás Casalánguida.

Parciales: 27-20, 52-38 y 72-58.

Arbitros: Alejandro Chiti, Raúl Sánchez y Alberto Ponzo.

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero).

Serie: 2-0 Quimsa.