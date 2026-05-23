Venció de local 81-77 por el primer juego de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet. El lunes, otra vez en el Socios, se jugará el segundo partido.

Gimnasia le ganó un duro partido a Ferro y se puso 1-0 en las "semis"

En un partido áspero y muy físico, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó este sábado a Ferro Carril Oeste por 81-77 y de esa manera se puso en ventaja por 1-0 en una de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro, que se jugó en el Socios Fundadores, que lució colmado, tuvo el arbitraje de Pablo Estévez, Julio Dinamarca y Raúl Lorenzo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 23-14, 41-35 y 59-55.

El segundo partido de esta serie, que se juega al mejor de cinco partidos, será este lunes a las 20:30, también en el mismo escenario de juego.

A los pocos minutos de comenzado el partido, Ferro se quedó sin su escolta titular Emiliano Lezcano, quien al convertir de dos puntos, cayó mal al piso lesionándose en el tobillo derecho, por lo que a 7’14” del final del primer cuarto, tuvo que dejar la cancha, siendo reemplazado por José Defelippo.

Además, en el mismo período de juego, Cisneros y Bryan Carabalí chocaron al tomar un rebote, por lo que tuvieron que salir por algunos minutos, aunque más adelante ambos pudieron volver a la cancha con total normalidad.

A 3’12” para el final del cuarto, Carlos Rivero anotó en la pintura de dos, para dejar el juego 19-8, por lo que se vino el pedido solicitado por Federico Fernández, DT del elenco de Caballito.

El primer cuarto se lo llevó el dueño de casa, que al ritmo del goleo de Emiliano Toretta (8), Anyelo Cisneros (5) y Federico Grun (4), hicieron que Gimnasia se vaya al término del cuarto inicial por nueve puntos de ventaja (23-14). En la visita, mientras tanto, su base Jano Martínez se destacaba con seis unidades.

En el segundo cuarto, Gimnasia siguió adelante en el marcador, y con los aportes de Toretta, Martiniano Dato y Marcos Chacón, Carabalí y Cisneros, se fue a los vestuarios con ventaja de 6 (41-35), pese al repunte en la visita de Alejandro Diez (9) y Martínez, con 4 tantos.

Gimnasia obligó a que la visita pida un nuevo minuto cuando un volcadón de Carabalí, tras asistencia de Dato, puso el juego 38-27. Más adelante, Dato convertía de dos más un libre, el local sacaba 13 de ventaja (40-27), aunque la visita achicaba la desventaja con Defelippo, Camilo Rodríguez y Martínez.

Tras el descanso largo, el partido se hizo más parejo. Defelippo empató el juego en 41, pero Gimnasia, con un parcial de 6-0, volvía a tomar el liderazgo, por lo que el técnico del visitante, tuvo que pedir un nuevo minuto.

Sin embargo, a 5’27” para el final del cuarto, los árbitros le pitaron falta técnica a Martínez, quien se tuvo que ir por cinco faltas, ya que protestaba airadamente.

En el local, aparecía en la ofensiva el chileno Sebastián Carrasco, quien con su aporte más el goleo de Chacón y Carabalí -con volcada y pase de Carrasco-, Gimnasia se iba 59-55 al finalizar el tercer acto.

Antes de la finalización del tercer cuarto, los árbitros expulsaron a Martínez, seguramente por alguna protesta en el banco, aunque ya había dejado la cancha por cinco.

En los últimos instantes y cuando Ferro había empatado otra vez el partido en 67, aparecieron Carrasco, Cisneros, Dato y Carabalí para definir el juego, en su mayoría con canastas de dos puntos. De esa manera, Gimnasia se hizo una vez más fuerte en su casa y se quedó con el primer juego por 81-77 y así el Socios -otra vez colmado- terminó siendo una fiesta.

Toretta y Chacón se combinaron con 14 tantos cada uno, 12 marcó Carrasco, 10 Dato y Carabalí aportó 8 tantos, con 6 rebotes y 3 tapas, una de ellas sobre final al pívot Alejandro Diez.

También fue valioso el trabajo defensivo de Kenneth Horton, quien colaboró con 6 unidades, 3 rebotes y tuvo un recupero.

En la visita, mientras tanto, su mejor vía de gol fue Defelippo, goleador del juego con 17 puntos y 5 rebotes y luego lo escoltó Jonatan Torresi con 11 unidades.

Síntesis

Gimnasia 81 / Ferro 77

Gimnasia (23+18+18+22): Emiliano Toretta 14, Federico Grun 4, Martiniano Dato 8, Anyelo Cisneros 10 y Bryan Carabalí 8 (fi); Kenneth Horton 6, Carlos Rivero 3, Marcos Chacón 14, Sebastián Carrasco 12 y Mauro Cosolito 2. DT: Pablo Favarel.

Ferro (14+21+20+22): Jano Martínez (x) 10, Emiliano Lezcano (L) 2, Jonatan Torresi 11, Valentín Bettiga 6 y Alejandro Diez 14 (fi); José Defelippo (x) 17, Kevin Hernández 5, Felipe Rodríguez 5, Rodrigo Gallegos 2 y Camilo Rodríguez 5. DT: Federico Fernández.

Parciales: 23-14, 41-35 y 59-55.

Arbitros: Pablo Estévez, Julio Dinamarca y Raúl Lorenzo.

Estadio: Socios Fundadores.

Serie: Gimnasia 1-0.