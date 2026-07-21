Amplia remodelación en el Socios para cumplir estándares internacionales

Gimnasia continúa su importante plan de obras en el estadio Socios Fundadores, una remodelación integral que permitirá adecuar el escenario a los requisitos establecidos por FIBA para albergar partidos de la Champions League Americas.

Los trabajos, que comenzaron hace una semana, son coordinados por la subcomisión de infraestructura y la comisión directiva. Los mismos cuentan con el acompañamiento de empresas, sponsors y colaboradores del club.

Gran parte de estas obras también son posible gracias al permanente aporte de los socios, cuyo compromiso sostiene el crecimiento institucional y permite seguir invirtiendo en infraestructura.

Entre las principales modificaciones se encuentra la ampliación del área de seguridad en los fondos de cancha, uno de los requerimientos fundamentales exigidos por FIBA para la homologación del estadio.

"Después de varias reuniones con la gente de FIBA, en particular con Ghino Rulo, presidente de competiciones, nos solicitaron contar con dos metros libres en los fondos de la cancha. Era uno de los puntos más importantes para poder jugar como locales y por eso tuvimos que intervenir las tribunas", explicó Andrés Luz Clara, ingeniero e integrante de la subcomisión de infraestructura.

Para concretar esa modificación fue necesario desmontar la primera fila de una de las cabeceras (tribuna F) y comenzar la reubicación de la estructura existente.

Paralelamente, el club inició una renovación integral de la tribuna "C" (que da sobre avenida Ducós), que será reconstruida con una nueva distribución para brindar mayor comodidad a los espectadores e incorporar nuevos espacios de plateas, optimizando y mejorando la capacidad del estadio.

"La primera fila pasa a ser la segunda y la última desaparece para mantener las dimensiones reglamentarias. En la tribuna "C" vamos a construir una platea completamente nueva, mucho más cómoda y ordenada. La capacidad prácticamente se mantiene y, si los recursos lo permiten, queremos seguir ampliando sectores en una próxima etapa", detalló Luz Clara.

PARA LOS QUE LO MIRAN POR TV

Las obras también contemplan mejoras vinculadas a la infraestructura para televisión y transmisiones oficiales. FIBA exige nuevos espacios para cámaras, plataformas con medidas específicas y conexiones de internet por cable para cada puesto de trabajo, aspectos que ya forman parte de la planificación del club.

A ello se suma la incorporación de nuevos dispositivos reglamentarios, como los sistemas LED de posesión y tiempo de juego, además de la adquisición de dos nuevas estructuras para los tableros (jirafas), que deberán adaptarse a la nueva ubicación de la cancha.

En materia de iluminación, el objetivo es alcanzar una distribución uniforme sobre toda la superficie de juego.

"Hoy tenemos muy buena intensidad lumínica, pero debemos equilibrarla para cumplir con los parámetros que establece FIBA. Son ajustes técnicos que estamos realizando para dejar el estadio en las mejores condiciones", señaló Alfredo Provoste, también miembro de la subcomisión de infraestructura del club patagónico.

Las tareas comenzaron con el desarme de distintos sectores del estadio y avanzan gracias al trabajo conjunto entre la subcomisión de infraestructura y numerosos colaboradores como Urbana, Hierromad, Construcciones Integrales, Marbar y Comercial Madera.

"Empezamos hace muy poquito con los desarmes junto a Juan Torres, una persona que conoce el club como pocos. También recibimos el apoyo permanente de empresas que nos acercan materiales y herramientas para continuar con las obras. Eso nos permite seguir adelante con un proyecto muy importante para la institución", destacó Provoste.

Más allá de las exigencias internacionales, desde la subcomisión remarcan que las remodelaciones representan un nuevo capítulo dentro del crecimiento sostenido que viene experimentando Gimnasia durante los últimos años.

"Cuando asumimos, encontramos un club con muchísimas necesidades. Hoy vemos una institución completamente distinta. Pasamos de tener alrededor de 1.600 metros cuadrados construidos a superar los 6.000 entre el estadio, el gimnasio auxiliar, el SUM y el nuevo edificio. También recuperamos la vida social del club y hoy contamos con más de 2.600 socios", afirmó Luz Clara.

Finalmente, ambos integrantes coincidieron en destacar que el crecimiento de la infraestructura del club es posible gracias al compromiso de “toda la familia mens sana”.

"Cada una de estas obras se puede realizar gracias al aporte de nuestros socios, que con su acompañamiento permanente permiten que el club siga creciendo. También agradecemos el compromiso de las empresas, sponsors y colaboradores que se suman a este proyecto. El objetivo no es solamente cumplir con los estándares internacionales, sino también ofrecer un Socios Fundadores cada vez más cómodo, moderno y preparado para que nuestros socios e hinchas disfruten de la mejor experiencia posible en cada partido", concluyeron.