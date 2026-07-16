El vigente campeón de la Liga Nacional continúa delineando su plantel para la temporada 2026/27. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia confirmó la incorporación del escolta Gino Balbo, una de las jóvenes promesas del básquet argentino, quien firmó contrato por las próximas tres temporadas y se sumará al equipo dirigido por Pablo Favarel.

Gimnasia: Gino Balbo es el nuevo refuerzo del campeón de la Liga Nacional

Con apenas 20 años, Balbo llega procedente de Santa Paula de Gálvez, donde tuvo una destacada actuación en la última edición de la Liga Argentina. A lo largo de 44 partidos promedió 9,6 puntos por encuentro y exhibió un 41% de efectividad en lanzamientos de tres puntos, números que despertaron el interés del conjunto patagónico.

La incorporación se enmarca en la política deportiva que viene desarrollando Gimnasia durante las últimas temporadas, combinando jugadores de experiencia con jóvenes de gran proyección, una fórmula que terminó siendo clave en la obtención del reciente título de la Liga Nacional.

El nuevo refuerzo aportará intensidad defensiva, capacidad anotadora y un lanzamiento exterior confiable, características que ampliarán las variantes ofensivas del equipo de Favarel, que además afrontará la próxima edición de la Basketball Champions League Americas.

"Es un orgullo llegar a un club tan importante"

Tras oficializarse su llegada, Balbo no ocultó su entusiasmo por vestir la camiseta del Verde.

"Es una felicidad enorme. Llegar a un club tan importante como Gimnasia, con la historia que tiene en la Liga Nacional, es un orgullo muy grande. Estoy muy agradecido por la oportunidad y por la confianza que me dieron. Ahora me toca trabajar mucho para seguir creciendo y estar a la altura de lo que representa esta institución", expresó.

El joven escolta aseguró que afronta esta nueva etapa con humildad y muchas ganas de aprender de un plantel que viene de consagrarse campeón.

"Llego con mucha ilusión y, sobre todo, con muchas ganas de aprender. Sé que llego a un equipo de primer nivel, que viene de hacer las cosas muy bien, así que quiero aprovechar cada entrenamiento, escuchar a los más experimentados y aportar desde el lugar que me toque. Mi objetivo es seguir creciendo y ayudar al equipo en todo lo que pueda", sostuvo.

Un mensaje para los hinchas

Antes de comenzar su etapa en Comodoro Rivadavia, Balbo también se dirigió a los simpatizantes mens sanas.

"Quiero decirles que voy a dejar todo en cada entrenamiento y en cada oportunidad que me toque estar en la cancha. Espero poder devolver la confianza con mucho esfuerzo y compromiso. Ojalá podamos vivir una gran temporada juntos".

Con esta incorporación, Gimnasia continúa consolidando el plantel que buscará defender el título de la Liga Nacional y competir a nivel continental. Hasta el momento, Pablo Favarel cuenta con Sebastián Carrasco, Martiniano Dato, Carlos Rivero, Marcos Chacón, Emiliano Toretta, Jesús Centeno, Anyelo Cisneros, Felipe Inyaco y ahora Gino Balbo, una apuesta de presente y futuro para el campeón argentino.