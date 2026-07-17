Scaloni dijo que los jugadores "son indios" y su esposa lo amonestó

Fue en medio de la euforia por la histórica clasificación a la final del Mundial ante Inglaterra.

El DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, protagonizó miradas cómplices con su esposa Elisa Montero tras utilizar una llamativa metáfora para describir a los jugadores del conjunto nacional.

El director técnico acababa de definir a sus futbolistas como “indios” para elogiar la valentía y la fuerza con la que revirtieron el resultado, pero la inmediata mirada de reproche de su mujer lo obligó a esbozar una sonrisa espontánea: “Me la mandé, ¿no?”.

La respuesta surgió ante la consulta periodística sobre qué adjetivo le cabía a la victoria en Atlanta. Si lo de Egipto había sido calificado como “épico” y lo de Suiza “histórico” bajo una línea similar, los términos parecían agotarse frente a la magnitud de lo que significaba una nueva clasificación.

Fue entonces cuando Scaloni reconoció que el plantel técnico pensaba que no iba a haber más partidos con tanta emoción y de euforia final y dijo: “Yo los conozco a ellos. Yo sé cómo son. Yo sé que son indios, son indios, pero en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra”, repitió.

Y continuó: “Se han criado en ambientes donde no tenían miedo a nada, donde eran los mejores en todos lados, de chiquitos competían y todos esperaban mucho de ellos. No les pesa la responsabilidad, que no me salía la palabra. No les pesa la responsabilidad. Hoy Messi los últimos 15, 20, 25 minutos, ya no sé porque soy muy malo para los números, cuando él podía, agarró la pelota y... Messi, entró De Paul, y Montiel entró pensando que no había un nunca más. Entonces cuando vos ves eso, ves esa demostración de los jugadores, es porque están jugando como si tuvieran 7, 8 años”.

Y enseguida retomó su metáfora. “Y perdón lo de indio, pero lo digo bien, en el buen sentido de la palabra. Se han criado en situaciones extremas”, cerró, dando pie al gracioso momento con su esposa y el “me la mandé, ¿no?”.

“Pasa que viste, allá está mi esposa, me mirá, y enseguida...”, agregó.