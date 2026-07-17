Se viene la final del Mundial 2026, y de acá al domingo 19 de julio habrá cábalas, promesas y determinaciones varias para alimentar la ilusión con la Scaloneta.

La suerte está echada y este domingo, 19 de julio, la Selección argentina se enfrentará a España por la final del Mundial 2026. De acá a que suceda el partido surgirán cábalas, promesas y recetas mágicas para manifestar la victoria, y como todo pasa por la panza varias pizzerías porteñas ya retiraron de sus menúes la tarta gallega.

Técnicamente el plato se llama empanada gallega y es una tarta de pescado, cualquier pescado, el que haya quedado. Incluso de pollo, para quienes no gusten del menú de vigilia pascual fuera de temporada.

Pero como en España la "tarta" es una "torta" y a lo que en Argentina le llamamos "tarta" se le dice "empanada", así estamos: la tarta gallega es de atún y es un clásico de la comida al paso.

Salvo que hasta el domingo estará "camuflada" con otro nombre, o directamente no habrá, porque "las cábalas se mantienen", dijeron los encargados de locales sobre la Avenida Corrientes y otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Argentina es uno de los países del mundo con más cantidad de descendientes de gallegos -de españoles, en general- en su población, así que la final del Mundial 2026 será particularmente épica por toda la historia que nos une, desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, en 1776, hasta las olas migratorias que surcaron el Atlántico desde ambos lados dependiendo de los vientos del futuro.

Pero la futurología no existe -por mucho que los algoritmos hagan creer que sí-, y el duelo entre Argentina y España se definirá este domingo, gol a gol en el MetLife Stadium de Nueva York.

Hasta ese entonces, en pizzerías porteñas como La Americana o Banchero, donde la porción cuesta unos $6.000, la tarta gallega se mantendrá ajena a toda discusión futbolera, un poco por diplomacia y otro poco por cábala.