Recibe este lunes a Ferro Carril Oeste por el segundo juego de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet. Se espera otro Socios Fundadores colmado. Arranca a las 20:30.

Gimnasia va por otra victoria para quedar cerca de la final

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este lunes a Ferro Carril Oeste con la chance de ponerse 2-0 en las semifinales de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, repleto como el primer juego, dará comienzo a las 20:30, en donde el “Verde” patagónico buscará una nueva victoria que le permita quedar a un paso de la tan ansiada final.

Los árbitros de este segundo encuentro de los playoffs serán Juan Fernández, Roberto Smith y Ezequiel Macías.

Esta serie arrancó el último sábado en la “Ciudad de los Vientos”, con victoria para Gimnasia que se impuso por 81-77. En ese partido, la visita perdió -a los pocos minutos de iniciado el juego- a su escolta titular Emiliano Lezcano. El tucumano anotaba de dos puntos, pero al caer al suelo pisó a un camarógrafo y fue ahí donde sufrió un esguince en su tobillo derecho.

Ante esta baja fundamental, su entrenador Federico Fernández tuvo que hacer el ingreso de José Defelippo, quien no solo fue el mejor jugador de Ferro, sino también terminó siendo el máximo anotador del juego.

Ante esta situación, el club porteño emitió un duro comunicado en contra la transmisión, aunque antes de ello, el ala pívot Facundo Piñero -otro de los lesionados que tiene el equipo-, se refirió al respecto. “Hasta que un día iba a pasar algo. ¿Van a seguir poniendo los camarógrafos abajo del aro?, se preguntó con fastidio.

En Gimnasia, mientras tanto, todos están bien y listos para disputar una nueva batalla, la segunda otra vez en casa, donde, en lo que va del año, perdió un solo juego (ante Instituto de Córdoba).

En el primer partido, Gimnasia contó con un nivel parejo en cuanto a anotación se refiere. El base Emiliano Toretta aportó 14 puntos, y fue uno de los goleadores del equipo junto a Marcos Chacón, quien además aportó una tapa.

También fueron clave el chileno Sebastián Carrasco (12), el venezolano Anyelo Cisneros (10 y 7 rebotes), el ecuatoriano Bryan Carabalí (8, 6 rebotes y 3 tapas) y el entrerriano Martiniano Dato (8).

Además, el ala pívot Kenneth Horton, aportó 6 unidades, tomó unos rebotes, fue importante en defensa, aspectos clave para ser aplaudido por todo el público cuando le tocó salir.

En la visita, mientras tanto, su mejor vía de gol fue Defelippo, quien como sexto hombre, terminó siendo el goleador del juego con 17 puntos.

Este lunes se vuelven a enfrentar en un partido que, como lo fue el primero, seguro será áspero y sobre todo físico, y en donde el “Verde” tratará, no solo de estar concentrado los 40 minutos, sino también atento a la hora de pasarse el balón y tratar de no cometer tantas pérdidas, pese a que fueron 13, contra una más de su rival.

Gimnasia tendrá a disposición a los siguientes jugadores: Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros, Bryan Carabalí, Carlos Rivero, Marcos Chacón, Mauro Cosolito, Sebastián Carrasco, Kenneth Horton, y los juveniles Jesús Centeno y Natalio Santacroce o bien Ciro Melo.

Por su parte, Ferro, y teniendo en cuenta la lesión de Lezcano, podría salir con: Jano Martínez, José Defelippo, Jonatan Torresi, Valentín Bettiga y Alejandro Diez.

Mientras que como relevos quedarán Kevin Hernández, Rodrigo Gallegos, Felipe Rodríguez, Anthony Peacock -que no vio acción en el primer juego- y Camilo Rodríguez.

Luego de este partido, la serie se trasladará a Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la disputa -el jueves- del tercer punto de la serie en el estadio Héctor Etchart de Caballito.

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Programa – Semifinales

LUNES 25 – Juego 2

En el estadio Socios Fundadores

20:30 Gimnasia y Esgrima (1) vs Ferro Carril Oeste (0) (Basquetpass).

En el estadio Ciudad

21:30 Quimsa (1) vs Boca Juniors (0) (Basquetpass).