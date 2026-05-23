Quimsa dominó de principio a fin a Boca

La “Fusión” ganó 88-76 y de esa manera se puso 1-0 en las semifinales de la Liga Nacional de Básquet. El segundo juego será este lunes, de nuevo en Santiago del Estero.

Quimsa de Santiago del Estero derrotó este sábado de local a Boca Juniors por 88 a 76 y de esa manera se puso 1-0 en una de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Ciudad, tuvo el arbitraje de Oscar Brítez, Alejandro Zanabone y Jorge Chávez, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 22-14, 42-35 y 65-55.

En el inicio Diego Figueredo y Brandon Robinson tomaron la posta en ofensiva para el seis a cero local frente a un Boca errático (0/6 en tiros). Michael Smith y Agustín Barreiro levantaron a la visita, pero la Fusión se llevó el primero gracias a Sebastián Orresta y Fausto Ruesga por 22 a 14. Primero Wayne Langston y luego Smith descontaron en el “Xeneize”, en Quimsa Robinson y Tyren Johnson mantuvieron el liderazgo en un pasaje palo a palo. Rumbo al entretiempo los dirigidos por Lucas Victoriano encontraron un doble de Figueredo para establecer el 42 a 35.

Entre Jerome Meyinsse y Robinson establecieron un parcial de seis a cero para que los santiagueños aumenten la ventaja. La visita reaccionó, mejoró en ataque y aparecieron los puntos de Francisco Cáffaro y un triple de Barreiro, aunque Robinson siguió encendido. Tras unos minutos de gol a gol, Quimsa mantuvo la brecha (65-55) a falta de un cuarto. Cinco puntos de Robinson asomaron en el lado santiagueño, pero la respuesta de Boca no tardó con efectividad desde el perímetro mediante Lucas Faggiano. El “Xeneize” tuvo su último intento con Cáffaro cerca del aro, sin embargo Quimsa lo cerró con algunos rebotes ofensivos y seis puntos de Leonardo Lema.

Fue triunfo por 88-76 y así adelantarse en la llave de semifinales. Robinson brilló con 27 puntos, además de los aportes de Lema (12 y 8 rebotes) y Meyinsse (12 puntos). Del otro lado, se destacó Michael Smith con 15 unidades.

El segundo juego se disputará este lunes desde las 21:30, de nuevo en el estadio Ciudad.

Síntesis

Quimsa 88 / Boca 76

Quimsa (22+20+23+23): Diego Figueredo 9, Brandon Robinson 27, Leonardo Lema 12, Tyren Johnson 7 y Jerome Meyinsse 12 (fi); Sammie Freeman (x) 9, Fausto Ruesga 8, Sebastián Orresta 4, Matías Solanas 0 y Diego Colomb 0. DT: Lucas Victoriano.

Boca (14+21+20+21): Santiago Scala 10, Michael Smith 15, Sebastián Vega 3, Agustín Barreiro 14 y Francisco Cáffaro 8 (fi); Lucas Faggiano 8, Franco Giorgetti 6, Martín Cuello 0, Wayne Langston 10 y Nicolás Stenta 2. DT: Nicolás Casalánguida.

Parciales: 22-14, 42-35 y 65-55.

Arbitros: Oscar Brítez, Alejandro Zanabone y Jorge Chávez.

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero).

Serie: 1-0 Quimsa.

Panorama – Semifinales

SABADO 23 – Juego 1

En el estadio Ciudad (Santiago del Estero)

- Quimsa 88 (1) / Boca Juniors 76 (0).

En el estadio Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia)

20:05 Gimnasia y Esgrima vs Ferro Carril Oeste (DSports).

LUNES 25 – Juego 2

En el estadio Socios Fundadores

20:30 Gimnasia y Esgrima vs Ferro Carril Oeste (Basquetpass).

En el estadio Ciudad

21:30 Quimsa vs Boca Juniors (Basquetpass).