Gimnasia brilló en los premios de la Liga Nacional

Pablo Favarel fue elegido como el mejor DT, Martiniano Dato el mejor jugador joven, Bryan Carabali el mejor defensor y Charito fue la mejor mascota de la temporada.

Cuatro fueron los premios que se llevó el club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia durante la gran noche de la Liga Nacional de Básquet, que se llevó a cabo este miércoles en el Hotel Ramada de Buenos Aires.

En ese contexto, el entrenador rosarino Pablo Favarel fue reconocido como el mejor DT de la fase regular, el alero Martiniano Dato fue elegido como el mejor jugador joven de la competencia, el pívot Bryan Carabalí fue el mejor defensor, mientras que Charito, se llevó el premio por ser la mejor mascota de la temporada.

De esa manera, Gimnasia copó el podio en la entrega de premios, donde se reconocieron a los grantes protagonistas del año.

La ceremonia, además, contó con transmisión en vivo a través de Básquet Pass y el canal oficial de YouTube de La Liga. Estuvo conducida por Lucas Flossi y Elías Mauro, reunió a referentes del básquet nacional en una gala que volvió a poner en valor el rendimiento individual y colectivo de una temporada marcada por la paridad, el crecimiento de jóvenes talentos y el alto nivel competitivo.

En total se premiaron once categorías: MVP, Mejor Nacional, Mejor Extranjero, Mejor Jugador Joven, Mejor Entrenador, Mayor Progreso, Mejor Defensor, Revelación/Debutante, Sexto Hombre, Mejor Arbitro y Quinteto Ideal. Cada rubro tuvo criterios específicos de participación, entre ellos un mínimo de 18 partidos disputados para la mayoría de las categorías.

FRANCISCO CAFFARO, EL GRAN

NOMBRE DE LA TEMPORADA

Francisco Cáffaro, pívot de Boca, se quedó con el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la fase regular con el 40% de los votos, superando a Tyler Sabin (28,9%) y William Vorhees (6,7%). Para competir en esta categoría era requisito haber disputado al menos 18 partidos, incluyendo jugadores nacionales, nacionalizados y extranjeros.

El interno “xeneize” fue determinante durante toda la campaña y cerró la fase regular con promedios de 14,58 puntos, 9 rebotes, 0,94 asistencias y una valoración media de 23,55, transformándose en una de las piezas más dominantes de la competencia.

Además, Cáffaro también fue elegido como Mejor Jugador Nacional con un contundente 74,4% de los votos, por delante de Agustín Brocal y Leonardo Lema. En esta categoría también era necesario haber disputado un mínimo de 18 encuentros.

Como si fuera poco, el santafecino completó una noche histórica quedándose también con el premio a Mejor Debutante/Revelación, reservado para jugadores argentinos con menos de 40 minutos totales en la Liga antes de la temporada y un mínimo de 18 partidos disputados en la actual edición. Allí superó a Mariano Marina y Mateo Rearte.

SABIN FUE EL EXTRANJERO MAS DETERMINANTE

Ty Sabin fue elegido como el Mejor Extranjero de la temporada con el 52,2% de los votos, superando a Will Vorhees y Brandon Robinson. El escolta de Obras Basket fue una de las referencias ofensivas más consistentes de toda la Liga.

El norteamericano cerró la fase regular con promedios de 18,46 puntos, 42% en triples, 3,14 rebotes, 1,71 asistencias y 16,77 de valoración. Su capacidad anotadora y su impacto en los momentos calientes lo convirtieron en una pieza central del Rockero durante toda la campaña.

DATO, EL MEJOR JOVEN

La categoría de Mejor Jugador Joven (destinada a jugadores nacidos en 2002 en adelante y con al menos 18 partidos jugados) quedó en manos de Martiniano Dato, de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

El alero obtuvo el 58,9% de los votos, dejando detrás a Francisco Conrradi y Jano Martínez. Dato tuvo una temporada de enorme crecimiento, con medias de 10,77 puntos, 3,8 rebotes, 1,91 asistencias y 11,2 de valoración, consolidándose como una de las grandes apariciones del torneo.

FAVAREL, EL MEJOR DT

El entrenador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia Pablo Favarel fue reconocido como el Mejor Entrenador de la temporada con el 55,6% de los votos. Detrás quedaron Fabio Demti y Federico Fernández.

Para integrar la votación era requisito haber dirigido un mínimo de 18 partidos, y Favarel cumplió ampliamente con ese parámetro llevando a Gimnasia al segundo puesto de la fase regular con récord de 24 triunfos y 12 derrotas.

Con una identidad marcada, una defensa sólida y una impresionante racha de diez victorias consecutivas antes del cierre de la etapa regular, Gimnasia llegó a los playoffs como uno de los equipos más fuertes de la competencia.

ZEZULAR Y EL PREMIO AL CRECIMIENTO

Federico Zezular fue distinguido como el Jugador de Mayor Progreso con el 32,2% de los votos, superando a Martiniano Dato y Fortunato Rolfi. El alero de Obras Basket mostró una evolución sostenida durante toda la temporada y además se llevó el premio al Mejor Sexto Hombre, categoría destinada a jugadores que no hayan superado los 18 partidos como titulares.

Zezular finalizó la fase regular con medias de 11,08 puntos, 5,03 rebotes y 11,14 de valoración, siendo una pieza determinante desde la segunda unidad del Rockero.

LA MURALLA CARABALI

El reconocimiento al Mejor Defensor fue para Bryan Carabalí, de Gimnasia, quien obtuvo el 53,3% de los votos y superó a Gastón García y Valentín Bettiga.

El interno ecuatoriano dominó la pintura durante toda la temporada con promedios de 2,66 tapones, 6,31 rebotes y 7,76 puntos por partido, siendo una pieza fundamental en el sistema defensivo del Mens sana.

VITO POR NOVENA VEZ

FUE EL MEJOR ARBITRO

En la categoría de Mejor Árbitro no hubo sorpresas. Fabricio Vito volvió a quedarse con el reconocimiento tras obtener el 35,6% de los votos y superar a Fernando Sampietro y Pablo Estévez.

El puntaltense sumó así su noveno galardón consecutivo y reafirmó su lugar como uno de los árbitros más importantes de la historia de La Liga Nacional. Su experiencia internacional y presencia constante en los partidos más trascendentes de la competencia lo consolidan como una referencia indiscutida del arbitraje argentino.

El Quinteto Ideal de la temporada

La votación definió también al Quinteto Ideal de la fase regular, compuesto por cinco jugadores que marcaron diferencias durante toda la temporada:

Francisco Conrradi (Independiente de Oliva)12,23 puntos, 4,9 rebotes, 4,64 asistencias y 14,45 de valoración.

Ty Sabin (Obras Basket)18,46 puntos, 42% en triples, 3,14 rebotes y 16,77 de valoración.

Leonardo Lema (Quimsa)12,42 puntos, 7,72 rebotes y 17,47 de valoración.

Will Vorhees (Oberá)15,75 puntos, 6,06 rebotes, 1,61 asistencias y 17,94 de valoración.

Francisco Cáffaro (Boca)14,58 puntos, 9 rebotes y 23,55 de valoración.

Reconocimientos especiales y premios de comunicación

El Departamento de Comunicación de la Asociación de Clubes también distinguió a los equipos con mejor desempeño en distintas áreas de contenido:

Contenido periodístico: Oberá (menciones para Obras Basket y Regatas Corrientes).

Contenido digital: Regatas Corrientes (menciones para Obras Basket, Boca Juniors y Ferro Carril Oeste).

Contenido fotográfico: Ferro Carril Oeste (menciones para Platense y Regatas Corrientes).