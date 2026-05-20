Quimsa eliminó a Instituto y será rival de Boca en semis

Quimsa de Santiago del Estero se convirtió este martes en el último clasificado para las semifinales de la Liga Nacional de Básquet, al derrotar de local a Instituto de Córdoba por 75-71, y de esa manera ganó el playoffs de cuartos 3-2, convirtiéndose en el rival de Boca Juniors, con ventaja deportiva.
El encuentro, que se jugó en el estadio Ciudad, tuvo el arbitraje de Fabricio Vito, Julio Dinamarca y Danilo Molina, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 30-17, 45-29 y 61-53.
En el inicio, Robinson con tres triples adelantó al local 12 a 1 frente a un Instituto errático en cuatro minutos. La dupla Whelan - Vildoza descontó en la visita, pero nuevamente Robinson y Solanas acomodaron a la “Fusión” 30-17.
El segundo segmento comenzó parejo, pero los dirigidos por Lucas Victoriano se volvieron a escapar con una seguidilla de Lema. Saiz cerca del aro y libres de Whelan descontaron de nuevo, pero Quimsa se mantuvo en el liderazgo rumbo al entretiempo (45 a 29).
Instituto salió mejor al complemento; triples de Whelan y Monacchi, junto al juego interno de Saiz, descontaron para ponerse a diez. En el dueño de casa llegó Solanas con cinco puntos, pero igualmente “La Gloria” se puso a ocho. El local se mantuvo arriba 61-53.
El último pasaje tuvo cinco minutos poco efectivos, pero muy luchados, los santiagueños dejaron espacios que fueron aprovechados por Garello y Whelan para seguir limando la brecha. Estaba arriba Quimsa 67-4 con 2'22" en el reloj. Una bomba de Lema junto a dos libres acomodó mejor a la Fusión. La visita tuvo el último intento con Schattmann, pero Whelan perdió el balón y los dirigidos por Victoriano lo cerraron con dos simples de Robinson para llevarse la victoria por 75 a 71.
Brandon Robinson sumó 23 tantos, Leonardo Lema 17 puntos y 15 rebotes además de los 13 con 9 rebotes de Jerome Meyinsse, del otro costado 16 Gastón Whelan, informó Prensa Quimsa.
Síntesis
Quimsa 75 / Instituto 71
Quimsa (30+15+16+14): Diego Figueredo 5, Brandon Robinson 23, Leonardo Lema 17, Tyren Johnson 7 y Jerome Meyinsse 13 (fi); Matías Solanas 7, Sebastián Orresta 0, Sammie Freeman 3, Diego Colomb 0 y Fausto Ruesga 0. DT: Lucas Victoriano.
Instituto (17+12+24+18): Leandro Vildoza 10, Gastón Whelan 16, Nicolás Copello 13, Tomás Monacchi 11 y Javier Saiz 7 (fi); Leonel Schattmann 8, Vicente Garello (x) 6 y Kadir Pomare 0. DT: Sebastián González.
Parciales: 30-17, 45-29 y 61-53.
Arbitros: Fabricio Vito, Julio Dinamarca y Danilo Molina.
Estadio: Ciudad (Santiago del Estero).
Serie: Quimsa ganó 3-2.
Semifinales
- Gimnasia y Esgrima vs Ferro Carril Oeste.
- Quimsa vs Boca Juniors.