El elenco de Caballito se impuso en Corrientes 87-85, ganó la serie 3-2 y en semifinales jugará ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Ferro venció a Regatas en el final y está entre los cuatro mejores

Luego de una serie súper pareja y reñida, Ferro Carril Oeste terminó sentenciando su clasificación a las semifinales de la Liga Nacional de Básquet con un triunfo agónico frente a Regatas Corrientes por 87-85 en el quinto punto de la serie.

El partido, que se jugó en el Fortín Rojinegro, fue arbitrado por Alejandro Chiti, Sergio Tarifeño y Alejandro Zanabone, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 31-24, 54-41 y 67-60.

El “Verdolaga” demostró una tremenda reacción en el tercer cuarto y revirtió la historia que lo metió entre los cuatro mejores de la competencia, donde se verá las caras con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

La figura del juego fue Emiliano Lezcano con 22 puntos, sin embargo, los flashes se los llevó Anthony Peacock que convirtió el doble ganador. En el local Fabián Ramírez Barrios fue el goleador del partido con 26 puntos.

Los primeros minutos del compromiso fueron de gol por gol, hasta que promediando las acciones el local pudo imponerse en la defensa de su canasto y consiguió réditos ofensivos atacando el 1vs1, logrando tomar ventaja 21-11. La visita despertó y en ofensivas consecutivas logró tomar la ventaja 23-24 con 1’30” por jugar. Pero en las mini rachas, otra vez el “Remero” se mostró efectivo adelante para meter un parcial de 8-0 y llevarse el primer período 31-24.

El “Remero” mantuvo el dominio del juego cortando los circuitos creativos de su rival y encontrando en Ramírez Barrios y Andrés Jaime los estandartes para estirar la diferencia 41-30 en cuatro y fracción. Luego, la distancia llegó a ser de 16, 54-38. Allí, Alejandro Diez debió retirarse al hospital por un corte en la boca, y el descanso largo marcó 54-41 en el marcador.

El liderazgo y el control del trámite estuvo bajo dominio “Fantasma”, manteniéndose la misma tónica, sin embargo, los de Caballito mostraron los dientes con un buen sprint final que los llevó a recortar la diferencia hasta 5 puntos, 65-60, aunque luego el “Remero” pudo irse al último receso al frente 67-60.

Ya con un duelo mucho más parejo y equilibrado la visita pudo imprimir su intensidad y frenetismo, con Lezcano como estandarte, para lograr revertir la historia y pasar al frente, 74-73, con cuatro por jugarse. Regatas tuvo una vida más con un triple de Juan Pablo Corbalán con 12 segundos y luego recuperó el balón que Tayavek Gallizzi transformó en el empate en 85 desde la línea con 4 segundos. Sin embargo, Peacock tuvo la última con un rebote que terminó convirtiendo fuera de tiempo, informó Prensa Regatas.

Ahora Ferro irá a Comodoro Rivadavia para medirse en la serie semifinal con Gimnasia y Esgrima, que eliminó, también en quinto juego a Independiente de Oliva, al superarlo 81-71.

Síntesis

Regatas 85 / Ferro 87

Regatas (31+23+13+18): Nicolás Aguirre 5, Juan Pablo Corbalán 6, Iván Gramajo (x) 8, Fabián Ramírez Barrios 26 y Tayavek Gallizzi 16 (fi); Andrés Jaime 20, Sebastián Lugo 0, Juan Tello 4, Mateo Chiarini 0 y Francisco Ferraro 0. DT: Leandro Ramella.

Ferro (24+17+19+27): Jano Martínez 9, Emiliano Lezcano 22, Jonatan Torresi 4, Valentín Bettiga (x) 10 y Alejandro Diez 5 (fi); Kevin Hernández 14, José Defelippo 4, Rodrigo Gallegos 6, Anthony Peacock 7, Felipe Rodríguez 4 y Camilo Rodríguez 0. DT: Federico Fernández.

Parciales: 31-24, 54-41 y 67-60.

Arbitros: Alejandro Chiti, Sergio Tarifeño y Alejandro Zanabone.

Estadio: Fortín Rojinegro (Corrientes).

Serie: Ganó Ferro 3-2.