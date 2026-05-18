Gimnasia se metió en semis con mucha garra y corazón

Derrotó a Independiente de Oliva 81-71, ganó la serie de cuartos de final 3-2 y en las semifinales se medirá con Regatas Corrientes, otra vez con ventaja deportiva.

Con mucha garra y corazón, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se clasificó este lunes para las semifinales de la Liga Nacional de Básquet al superar de local a Independiente de Oliva por 81-71, y de esa manera ganó 3-2 la serie de cuartos de final.

El encuentro, que se jugó en el Socios Fundadores -que lució completo-, tuvo el arbitraje de Juan Fernández, Alberto Ponzo y Raúl Sánchez, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 23-18, 44-40 y 62-58.

De esa manera, los dirigidos de Pablo Favarel jugarán en semis con Regatas Corrientes, que en el otro duelo de cuartos, derrotó de local a Ferro Carril Oeste por 63-53, ganando también la serie 3-2.

En el primer cuarto, Gimnasia se fue ganador 23-18, con muy buenas producciones del ala pívot Anyelo Cisneros (9) y del escolta Marcos Chacón (7), que arrancó como titular en lugar de Federico Grun.

De esa manera, Gimnasia lideraba los primeros diez minutos con el aporte de esos dos jugadores, quien a la postre, y junto al chileno Sebastián Carrasco y Bryan Carabalí, comandaron la ofensiva del equipo patagónico.

En el segundo cuarto, el partido siguió siendo parejo, aunque Gimnasia, con doble en la pintura de Carlos Rivero, logró sacar 11 de ventaja (31-20).

Sin embargo, la “I” reaccionó, Gimnasia se quedó sin gol, y con el aporte de Agustín Pautasso y Patricio Tabarez, la visita descontó para ponerse a tres (32-29), por lo que a 4’45” para el final del primer tiempo, Pablo Favarel tuvo que pedir minuto.

Independiente pasó a liderar en el marcador con un doble de Rolando Vallejos para dejar el juego 34-35, por lo que se vino un nuevo minuto del equipo local.

Gimnasia se fue con ventaja de cuatro (44-40) gracias a un doble de Cisneros, ante el delirio de un Socios, que como se preveía, lució como en sus mejores noches.

Tras el descanso largo, Gimnasia volvió a quedarse sin gol y la visita aprovechó esa situación para meter un parcial de 13-0, con Nicolás Marcucci, Agustín Cáffaro y Vallejos, quienes dejaron el juego 44-53, con todavía varios minutos por jugar del tercer cuarto.

Hasta que apareció de nuevo Cisneros -muy eufórico y emocionado en el final-, para marcar de tres y así Gimnasia salió de la sequía (47-53).

Aunque el jugador del cuarto fue el chileno Sebastián Carrasco. El base nacido en Ancud fue importante para que Gimnasia volviera a tomar el liderazgo del partido, que al término del tercer acto, dejaba el marcador 62-58, gracias a un doble de Carabalí.

Y llegó el último cuarto. Gimnasia volvía a sacar una pequeña luz de ventaja con Chacón en la ofensiva y Cisneros. El local lucía mejor y más seguro en defensa para dejar el juego 69-61, por lo que a 5’31” para el final, Martín González, DT de la visita, tuvo que pedir minuto.

Gimnasia sentenció el partido con Carabalí, Dato y Chacón, todos marcando desde la línea de libres y de esa manera aseguró un triunfo y su pase a las semifinales de la Liga Nacional, donde lo espera Regatas Corrientes, que en otro duro playoff, dejó fuera de carrera a Ferro, el campeón de la Liga Sudamericana.

En Gimnasia, el goleador del partido fue Chacón con 22 puntos, 7 rebotes y una tapa, escoltado por Cisneros con 20 tantos, 12 rebotes y 3 recuperos, mientras que Dato aportó 12 unidades, bajó 8 rebotes y aportó 3 asistencias.

Además, Carabalí marcó 11 puntos, tomó 5 rebotes, dio 3 asistencias y metió 2 tapas, mientras que Carrasco, quien fue uno de los jugadores que levantó al equipo con su energía y temperamento, también marcó 11 tantos.

Por el lado de la visita, su mejor hombre en la ofensiva fue Marcucci con 16 unidades y 3 recuperos, 13 aportó Cáffaro con 8 rebotes y una tapa, mientras que el base Fortunato Rolfi aportó 12 tantos, con 9 rebotes y 3 pases gol.

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Síntesis

Gimnasia 81 / Independiente 71

Gimnasia (23+21+18+19): Emiliano Toretta 2, Marcos Chacón 22, Martiniano Dato 12, Anyelo Cisneros 20 y Bryan Carabalí 11 (fi); Sebastián Carrasco 11, Kenneth Horton 0, Carlos Rivero 3 y Mauro Cosolito 0. DT: Pablo Favarel.

Independiente (18+22+18+13): Fortunato Rolfi 12, Nicolás Marcucci 16, Patricio Tabárez 7, Rolando Vallejos 9 y Agustín Cáffaro 13 (fi); Enzo Filippetti 3, Francisco Conrradi 1, Martín Fernández 0, Agustín Pautasso 5, y Felipe Barrionuevo 5. DT: Martín González.

Parciales: 23-18, 44-40 y 62-58.

Arbitros: Juan Fernández, Alberto Ponzo y Raúl Sánchez.

Estadio: Socios Fundadores.

Serie: Ganó Gimnasia 3-2.

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Panorama de cuartos de final (5º Juego)

LUNES 18

En el Estadio Fortín Rojinegro - Corrientes

- Regatas Corrientes 63 (3) / Ferro Carril Oeste 53 (2).

En el Estadio Socios Fundadores – Comodoro Rivadavia

- Gimnasia y Esgrima 81 (3) / Independiente 71 (2).

MARTES 19

En el Estadio Ciudad – Santiago del Estero

21:00 Quimsa (2) vs Instituto (2).

Foto: Prensa Gimnasia