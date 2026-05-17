Ganó Instituto y forzó a un 5to partido en Santiago del Estero

La “Gloria” se impuso de local 83-80 ante Quimsa para dejar igualada 2-2 la serie de cuartos de final de la Liga Nacional. El martes se definirá todo en el estadio “Ciudad”.

Instituto de Córdoba le ganó este sábado de local a Quimsa de Santiago del Estero por 83-80 y de esa manera, dejó empatada 2-2 la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Angel Sandrín de Alta Córdoba, fue arbitrado por Pablo Estévez, Juan Fernández y Fabio Alaniz, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 21-21, 51-33 y 66-56.

Paridad total en el primer cuarto en La Caldera, con mucha intensidad por parte del conjunto de Sebastián González. Se destacaron: Tomás Monacchi con 9 puntos (3/4 triples) y Gastón Whelan, con 9 puntos. En la visita lo mejor pasó por Leonardo Lema y Brandon Robinson, ambos le permitiron a los dirigidos por Lucas Victoriano irse 21-21 de cara al segundo cuarto.

El siguiente cuarto fue excelente para Instituto, potenciado en defensa y motivado en ataque: el “Albirrojo” contó nuevamente con grandes pasajes del tándem Monacchi - Whelan, sumado a la segura e interesante participación de Kadir Pomare. “La Gloria” logró anular a Quimsa y se fue al descanso 51-33 arriba, pese al esfuerzo de Brandon Robinson y Diego Figueredo en el elenco santiagueño.

Quimsa arrancó con todo el complemento, decidido a emparejar el desarrollo del encuentro. Logró achicar rápidamente a 1 punto la diferencia con un gran juego colectivo y un parcial de 18-2. Cuando más se complicaba, el “Albirrojo” sacó puntos de la galera con pura jerarquía de Monacchi que le permitieron cerrar arriba (66-56).

El último segmento arrancó con un triplazo de Nicolás Copello, seguido del aliento ensordecedor de la hinchada gloriosa. Tyren Johnson fue en encargado de mantener cerca del marcador al visitante en esta etapa del partido.

El elenco cordobés tuvo templanza para mantener la ventaja y sobretodo la mano caliente de la dupla Whelan-Vildoza. De esta manera logró empatar 2 a 2 la serie de playoffs.

Este martes Instituto y Quimsa definirán la serie en el estadio “Ciudad” de Santiago del Estero, y el ganador se las verá en las “semis” ante Boca Juniors, que viene de barrer 3-0 a Oberá Tenis Club de Misiones.

Síntesis

Instituto 83 / Quimsa 80

Instituto (21+30+15+17): Leandro Vildoza 12, Gastón Whelan (x) 18, Nicolás Copello 9, Tomás Monacchi 14 y Javier Saiz 6 (fi); Leonel Schattmann 5, Vicente Garello 10 y Kadir Pomare 9. DT: Sebastián González.

Quimsa (21+12+23+24): Diego Figueredo 9, Brandon Robinson 22, Leonardo Lema 13, Tyren Johnson 18 y Jerome Meyinsse 8 (fi); Fausto Ruesga 2, Sebastián Orresta 4, Matías Solanas 0, Diego Colomb 2 y Sammie Freeman 2. DT: Lucas Victoriano.

Parciales: 21-21, 51-33 y 66-56.

Arbitros: Pablo Estévez, Juan Fernández y Fabio Alaniz.

Estadio: Angel Sandrín (Alta Córdoba).

Serie: 2-2.