El “Remero” le ganó 79-71 a Ferro Carril Oeste, igualó la serie 2-2 y este lunes habrá quinto juego en el “Fortín Rojinegro”.

Regatas se impuso en Caballito y el semifinalista se define en Corrientes

Regatas Corrientes derrotó este viernes de visitante a Ferro Carril Oeste por 79-71 y de esa manera dejó empatada 2-2 la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Héctor Etchart del barrio porteño de Caballito, tuvo el arbitraje de Juan Fernández, Roberto Smth y Emanuel Sánchez, y tuvo parciales por cuarto de juego de: 21-20, 42-41 y 57-61.

El primer tiempo fue entretenido, dinámico, físico y con todos los condimentos que tiene que tener un Juego 4 de cuartos de final. Ferro comenzó mejor, con volumen de pases y juego atractivo, Regatas mejoró en el segundo chico, su defensa fue más concisa y se fueron al descanso 42-41 del lado Verdolaga.

En el complemento la historia se mantuvo igual: intensa y pareja. Los Remeros comenzaron mejor el tercer chico y aprovecharon una baja efectividad de los dueños de casa. Oeste aguantó, volvió a entrar en sintonía cuando pudo correr y logró cortar una racha de 7 puntos por debajo. Sobre el final Regatas fue más concreto con sus tiros y se quedó con el triunfo por 79 a 71.

De esa manera, Regatas y Ferro definirán el clasificado a semifinales este lunes en el “Fortín Rojinegro”.

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Síntesis

Ferro 71 / Regatas Corrientes 79

Ferro (21+21+15+14): Jano Martínez 11, Emiliano Lezcano 14, Jonatan Torresi 9, Valentín Bettiga (x) 10 y Kevin Hernández 15 (fi); Alejandro Diez 6, José Defelippo 6, Rodrigo Gallegos 0, Felipe Rodríguez 0 y Camilo Rodríguez 0. DT: Federico Fernández.

Regatas (20+21+20+18): Nicolás Aguirre 5, Juan Pablo Corbalán 11, Iván Gramajo 19, Fabián Ramírez Barrios 11 y Tayavek Gallizzi 4 (fi); Juan Tello 9, Andrés Jaime 9, Mateo Chiarini 5 y Sebastián Lugo 0. DT: Leandro Ramella.

Parciales: 21-20, 42-41 y 57-61.

Arbitros: Juan Fernández, Roberto Smith y Emanuel Sánchez.

Estadio: Héctor Etchart (CABA).

Serie: 2-2.

Foto: Prensa Ferro