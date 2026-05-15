Quimsa ganó con solidez en Córdoba y se puso 2-1

La “Fusión” superó a Instituto 78-66 para pasar a liderar la serie de cuartos de final y quedar a un paso de las “semis” de la Liga Nacional de Básquet.

Quimsa de Santiago del Estero derrotó este jueves por 78-66 a Instituto y la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet quedó 2-1 para el conjunto santiagueño. El alero Leonardo Lema fue el MVP del encuentro (34 valoración).

El partido, que se jugó en el estadio Estructuras Pretensa de Atenas de Córdoba, tuvo el arbitraje de Alejandro Chiti, Roberto Smith y Ezequiel Macías, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 23-24, 35-41 y 47-54.

A pesar de un primer tiempo adverso, “La Gloria” mostró cierta reacción, elevando la intensidad defensiva y peleando cada pelota hasta el final.

Leandro Vildoza fue uno de los puntos más altos del equipo “Albirrojo”, liderando con actitud y entrega, pero no fue suficiente para contrarrestar la gran efectividad del rival. La gran defensa del elenco santiagueño logró frenar el envión de los dirigidos por Sebastián González.

Ahora, la historia continuará este sábado a las 20:30 en el estadio Angel Sandrín, donde el “Glorioso” buscará hacerse fuerte junto a su gente e igualar la serie.

Síntesis

Instituto 66 / Quimsa 78

Instituto (23+12+12+19): Leandro Vildoza 11, Gastón Whelan 7, Nicolás Copello 3, Tomás Monacchi 16 y Javier Saiz 11 (fi); Leonel Schattmann 8, Vicente Garello 10, Kadir Pomare 0, Fausto Moussa 0, Luca Salvetti 0 y Jerson Caicedo 0. DT: Sebastián González.

Quimsa (24+17+13+24): Diego Figueredo 7, Brandon Robinson 14, Leonardo Lema 20, Tyren Johnson 10 y Jerome Meyinsse 6 (fi); Sebastián Orresta (x) 6, Sammie Freeman 6, Fausto Ruesga 0, Matías Solanas 9 y Diego Colomb 0. DT: Lucas Victoriano.

Parciales: 23-24, 35-41 y 47-54.

Arbitros: Alejandro Chiti, Roberto Smith y Ezequiel Macías.

Estadio: Estructuras Pretensa Atenas (Córdoba).

Serie: Quimsa 2-1.