Boca barrió a Oberá 3-0 y es el primer semifinalista

El equipo, que conduce el comodorense Nicolás Casalánguida se impuso 86-78 y está entre los cuatro mejores de la Liga Nacional. Espera por el ganador de Quimsa-Instituto.

En una noche de fiesta total en la Bombonerita, Boca Juniors derrotó a Oberá Tenis Club de Misiones por 86-78 y selló su clasificación a las semifinales de la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro, que se jugó en el estadio Luis Conde, tuvo el arbitraje de Fernando Sampietro, Raúl Sánchez y Nicolás D’Anna, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 25-23, 48-37 y 61-55.

El equipo, que dirige el comodorense Nicolás Casalánguida, mostró carácter y profundidad para sostener el dominio en los momentos decisivos, respaldado por un estadio repleto que empujó de principio a fin.

A pesar del empuje que tuvo la visita, el dueño de casa se mostró decisivo en los momentos claves manejando la pelota a su favor y tomando buenas decisiones desde el tiro.

La figura del “Xeneize” fue Lucas Faggiano, autor de 14 puntos en apenas 18 minutos, mientras que Martín Cuello, Francisco Cáffaro y Sebastián Vega aportaron 13 cada uno para un goleo repartido y efectivo.

En la visita, Bruno Sansimoni lideró con 19 unidades, aunque no alcanzó para evitar la eliminación. Boca logra así meterse en semifinales por sexta temporada consecutiva, reafirmando su protagonismo en la elite del básquet argentino.

Y ahora quedará de la espera de su próximo rival que saldrá de la serie que Quimsa de Santiago del Estero le está ganando 2-1 a Instituto de Córdoba.

Síntesis

Boca 86 / Oberá 78

Boca (25+23+13+25): Santiago Scala 2, Michael Smith 10, Nicolás Stenta 1, Agustín Barreiro 8 y Francisco Cáffaro 13 (fi); Sebastián Vega 13, Franco Giorgetti 8, Martín Cuello 13, Wayne Langston 4, Lucas Faggiano 14 y Juan Guerrero 0. DT: Nicolás Casalánguida.

Oberá (23+14+18+23): Bruno Sansimoni 19, Agustín Brocal 16, Santiago Barrales 3, Daviyon Dreper 17 y William Vorhees 9 (fi); Alejo Azpilicueta (x) 6, Lucas Andújar 0, Jabari Bird 6 y Dwayne Russell 2. DT: Fabio Demti.

Parciales: 25-23, 48-37 y 61-55.

Arbitros: Fernando Sampietro, Raúl Sánchez y Nicolás D’Anna.

Estadio: Luis Conde (CABA).

Serie: Boca ganó 3-0.