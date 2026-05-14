Ferro se puso en ventaja ante Regatas

El equipo de Caballito se impuso en La Bombonerita por 90-75 y de esa manera se adelantó 2-1 en la serie de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet.

Ferro Carril Oeste superó este miércoles 90-75 a Regatas Corrientes en el juego 3 de la serie de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet y quedó a un punto de la clasificación a las semis. El escolta tucumano Emiliano Lezcano con 29 puntos y 5 rebotes fue la figura del encuentro.

El primer tiempo comenzó mejor para “Oeste” que en el cuarto inicial logró sacar una ventaja de ocho puntos corriendo, moviendo la bola y con una alta efectividad. La misma fue cortada por los “Remeros” en el segundo período con defensas más agresivas que sirvieron para volver a ponerse en juego, pero con un Emiliano Lezcano encendido (22 puntos) Ferro se fue arriba 40 a 33.

En el complemento, el elenco de Caballito jugó el básquet que le gusta (movido y rápido) y sacó ventaja de veinte. Regatas no pudo hacer pie, se estancó y corrió de atrás. Ya sin nada por jugar el festejo fue “Verdolaga” por 90 a 75.

El siguiente juego será este viernes para determinar si se termina la serie o se llega a un quinto y definitivo juego en Corrientes.

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Síntesis

Ferro 90 / Regatas 75

Ferro (24+16+30+20): Jano Martínez 4, Emiliano Lezcano 29, Jonatan Torresi 20, Valentín Bettiga 9 y Kevin Hernández 4 (fi); José Defelippo 8, Felipe Rodríguez 9, Alejandro Diez 2, Rodrigo Gallegos 4, Camilo Rodríguez 0, Anthony Peacock 0 y Tobías Tamagusuku 2. DT: Federico Fernández.

Regatas (16+17+25+17): Nicolás Aguirre 3, Juan Pablo Corbalán 24, Iván Gramajo 5, Fabián Ramírez Barrios 4 y Tayavek Gallizzi 12 (fi); Juan Tello 8, Mateo Chiarini 10, Andrés Jaime 5, Sebastián Lugo 0, Exequiel Lezcano 0, Francisco Ferraro 0 e Ignacio Ortega 0. DT: Leandro Ramella.

Parciales: 24-16, 40-33 y 70-58.

Arbitros: Pablo Estévez, Raúl Sánchez y Danilo Molina.

Estadio: Luis Conde (CABA).

Serie: Ferro 2-1.

Foto: Prensa Ferro