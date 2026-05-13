Atenas sufrió el segundo descenso de su historia y se salvó Argentino

El “Griego” perdió en Junín 88-77 por el cuarto juego de la serie por la permanencia y bajó de nuevo a la Liga Argentina. El “Turco” sigue en la máxima categoría del básquet nacional.

Atenas de Córdoba sufrió este martes su segundo descenso en la historia de la Liga Nacional de Básquet, al perder de visitante 88-77 ante Argentino de Junín, quien una vez más se salvó y mantuvo la categoría.

El partido, que se jugó en El Fortín de las Morochas, tuvo el arbitraje de Fabricio Vito, Roberto Smith y Danilo Molina, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 17-25, 43-45 y 64-59.

De esa manera, el “Turco” cerró la llave 3-1 a su favor y conservó la plaza en la máxima categoría del básquet argentino, mientras que Atenas cayó a la Liga Argentina, como hace tres años.

El equipo juninense llegaba con ventaja de 2-1 en la serie y sabía que una victoria le permitiría asegurar su lugar en la máxima categoría. Del otro lado, el “Griego” buscaba estirar la definición a un quinto encuentro en Córdoba, donde tendría la localía para intentar revertir la historia.

El comienzo fue favorable para la visita. Atenas mostró intensidad ofensiva y se quedó con el primer cuarto por 25 a 17, apoyado en un gran arranque de Ramiro Ledesma y Luciano González. El conjunto juninense sufrió en defensa y además no encontró respuestas en Dylan Smith, una de sus principales cartas ofensivas, situación que el conjunto cordobés aprovechó para sacar diferencias.

En el segundo período, Argentino reaccionó y comenzó a crecer en el juego. Fernando Podestá tuvo una destacada actuación en la pintura y fue clave para mejorar el funcionamiento ofensivo del local. Sin embargo, Atenas logró sostener la ventaja y se fue al descanso largo arriba por 45 a 43.

El tercer cuarto fue intenso y muy parejo, con ambos equipos intercambiando golpes y mostrando mucha tensión propia de una definición decisiva. Ninguno logró despegarse en el marcador, aunque Argentino cerró mejor el parcial y pasó al frente 64 a 59 de cara a los últimos diez minutos.

En el tramo final apareció la mejor versión del conjunto juninense. Con el apoyo de su público y mayor claridad en ofensiva, Argentino manejó el cierre del partido y terminó quedándose con una gran victoria por 88 a 77, desatando el festejo en EFortín de Las Morochas.

De esta manera, el “Turco” aseguró su permanencia en La Liga Nacional y continuará una temporada más en la elite del básquet argentino. Por su parte, Atenas de Córdoba no logró evitar el descenso y disputará la próxima temporada en la Liga Argentina de Básquet.

Síntesis

Argentino 88 / Atenas 77

Argentino (17+26+21+24): Franco Balbi 15, Jeremías Sandrini 6, Dylan Smith 22, David Shriver 21 y Lathaniel Bastian 9 (fi); Martín Trelles 9, Fernando Podestá 6, Santiago Bilbao 0, Martino Caporaletti 0 y Piero Di Prinzio 0. DT: Adrián Capelli.

Atenas (24+20+14+18): Carlos Buendía 5, Santiago Ferreyra (x) 17, Luciano González 18, Juan Cruz Oberto 8 y Nakye Sanders 9 (fi); Ramiro Ledesma 4, Danjel Purifoy 11, Nicolás Zurschmitten 5 y Lucas Arn 0. DT: José Luis Pisani.

Parciales: 17-25, 43-45 y 64-59.

Arbitros: Fabricio Vito, Roberto Smith y Danilo Molina.

Estadio: El Fortín de Las Morochas (Junín).

Serie: Ganó Argentino 3-1.