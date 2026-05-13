Atenas sufrió el segundo descenso de su historia y se salvó Argentino

Atenas de Córdoba sufrió este martes su segundo descenso en la historia de la Liga Nacional de Básquet, al perder de visitante 88-77 ante Argentino de Junín, quien una vez más se salvó y mantuvo la categoría.
El partido, que se jugó en El Fortín de las Morochas, tuvo el arbitraje de Fabricio Vito, Roberto Smith y Danilo Molina, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 17-25, 43-45 y 64-59.
De esa manera, el “Turco” cerró la llave 3-1 a su favor y conservó la plaza en la máxima categoría del básquet argentino, mientras que Atenas cayó a la Liga Argentina, como hace tres años.
El equipo juninense llegaba con ventaja de 2-1 en la serie y sabía que una victoria le permitiría asegurar su lugar en la máxima categoría. Del otro lado, el “Griego” buscaba estirar la definición a un quinto encuentro en Córdoba, donde tendría la localía para intentar revertir la historia.
El comienzo fue favorable para la visita. Atenas mostró intensidad ofensiva y se quedó con el primer cuarto por 25 a 17, apoyado en un gran arranque de Ramiro Ledesma y Luciano González. El conjunto juninense sufrió en defensa y además no encontró respuestas en Dylan Smith, una de sus principales cartas ofensivas, situación que el conjunto cordobés aprovechó para sacar diferencias.
En el segundo período, Argentino reaccionó y comenzó a crecer en el juego. Fernando Podestá tuvo una destacada actuación en la pintura y fue clave para mejorar el funcionamiento ofensivo del local. Sin embargo, Atenas logró sostener la ventaja y se fue al descanso largo arriba por 45 a 43.
El tercer cuarto fue intenso y muy parejo, con ambos equipos intercambiando golpes y mostrando mucha tensión propia de una definición decisiva. Ninguno logró despegarse en el marcador, aunque Argentino cerró mejor el parcial y pasó al frente 64 a 59 de cara a los últimos diez minutos.
En el tramo final apareció la mejor versión del conjunto juninense. Con el apoyo de su público y mayor claridad en ofensiva, Argentino manejó el cierre del partido y terminó quedándose con una gran victoria por 88 a 77, desatando el festejo en EFortín de Las Morochas.
De esta manera, el “Turco” aseguró su permanencia en La Liga Nacional y continuará una temporada más en la elite del básquet argentino. Por su parte, Atenas de Córdoba no logró evitar el descenso y disputará la próxima temporada en la Liga Argentina de Básquet.
Síntesis
Argentino 88 / Atenas 77
Argentino (17+26+21+24): Franco Balbi 15, Jeremías Sandrini 6, Dylan Smith 22, David Shriver 21 y Lathaniel Bastian 9 (fi); Martín Trelles 9, Fernando Podestá 6, Santiago Bilbao 0, Martino Caporaletti 0 y Piero Di Prinzio 0. DT: Adrián Capelli.
Atenas (24+20+14+18): Carlos Buendía 5, Santiago Ferreyra (x) 17, Luciano González 18, Juan Cruz Oberto 8 y Nakye Sanders 9 (fi); Ramiro Ledesma 4, Danjel Purifoy 11, Nicolás Zurschmitten 5 y Lucas Arn 0. DT: José Luis Pisani.
Parciales: 17-25, 43-45 y 64-59.
Arbitros: Fabricio Vito, Roberto Smith y Danilo Molina.
Estadio: El Fortín de Las Morochas (Junín).
Serie: Ganó Argentino 3-1.