Instituto le empató la serie a Quimsa

La “Gloria” se impuso en Santiago del Estero por 80-74 para dejar igualada 1-1 la serie de cuartos de final de la Liga Nacional. Este jueves en Córdoba irá el tercer punto.

Instituto de Córdoba derrotó este lunes de visitante a Quimsa de Santiago del Estero por 80-74, y de esa manera dejó empatada la serie 1-1 de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Ciudad, contó con el arbitraje de Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Ariel Rosas, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 21-13, 44-33 y 61-58.

El local tuvo un flojo segundo tiempo (30-47) y “La Gloria” se quedó con el segundo punto para igualar la serie que seguirá este jueves en Córdoba.

Quimsa tuvo un mejor inicio con Brandon Robinson y Jerome Meyinsse. Del otro lado, Gastón Whelan intentó junto a Vicente Garello, pero la rotación del local con Sebastián Orresta y Fausto Ruesga aumentaron la diferencia 21 a 13.

En el segundo segmento llegaron los puntos de Garello y contras rápidas de Whelan junto a Nicolás Copello para descontar con una racha de 8-0. Tras un tiempo muerto de Lucas Victoriano, el local mejoró en ataque mediante Robinson y Matías Solanas para recuperar la ventaja.

La última del primer tiempo quedó en manos de Tyren Johnson con un triple para estampar el 44-33 del lado santiagueño. En el complemento un par de dobles de Johnson aumentaron cifras, pero del otro lado llegaron como respuestas bombas de Tomás Monacchi y Copello. Los dirigidos por Sebastián González levantaron el parcial con libres de Leonel Schattmann y un triple de Whelan para quedarse a solo tres; lo ganaba Quimsa a falta de diez minutos 61 a 58.

En el cierre, Quimsa se apresuró y falló. Instituto, por su parte, se animó con Whelan y Copello para adueñarse del tanteador 67-63 con 5'44". Robinson se puso el equipo al hombro, pero un golazo de Whelan y una bomba de Schattmann acomodaba todo del lado cordobés. Diego Figueredo con un triple y falta fue el último intento local, pero Javier Saiz con una volcada decretaba el 80-74 de Instituto que empató la serie de cuartos de final y se aseguró un juego cuatro.

Whelan brilló con 22 puntos y 8 rebotes, además de los 12 de Schattmann. En los santiagueños hubo 16 de Johnson y 15 para Robinson. La serie continuará este jueves en Córdoba, 21 horas en estadio Estructuras Pretensa Atenas.

Síntesis

Quimsa 74 / Instituto 80

Quimsa (21+23+17+13): Diego Figueredo 13, Brandon Robinson

15, Leonardo Lema 6, Tyren Johnson 16 y Jerome Meyinsse 2 (fi); Matías Solanas 10, Fausto Ruesga 3, Sebastián Orresta 4, Sammie Freeman 2 y Diego Colomb 3. DT: Lucas Victoriano.

Instituto (13+20+25+22): Leandro Vildoza 9, Gastón Whelan 22,

Nicolás Copello 9, Tomás Monacchi 11 y Javier Saiz 6 (fi); Leonel Schattmann 12 y Vicente Garello 11. DT: Sebastián González.

Parciales: 21-13, 44-33 y 61-58.

Arbitros: Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Ariel Rosas.

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero).

Serie: 1-1.