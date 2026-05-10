Gimnasia buscará ponerse 2-0 en la serie ante Independiente

Se enfrentan este domingo a las 20:30 en el Socios Fundadores por el segundo juego de cuartos de final de la Liga Nacional. El local manda 1-0 tras vencer 78-66 en el primer partido.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este domingo a Independiente de Oliva por el segundo juego de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, que tiene en ventaja al local por 1-0.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores -seguramente otra vez repleto-, dará comienzo a las 20:30 en donde el “Verde” buscará otra vez hacer fuerte su localía para luego ir sí tranquilo la próxima semana al tercer juego en Oliva. Este juego será arbitrado por Oscar Brítez, Sergio Tarifeño y Raúl Sánchez.

La serie la comenzó ganando Gimnasia, que se impuso el último viernes por 78-66 en un partido donde brilló el chileno Sebastián Carrasco.

El base nacido hace 26 años en Ancud fue el goleador del partido con 21 puntos, siendo una de las claves para el éxito de Gimnasia, que le permitió comenzar ganando la serie.

En ese partido, también fueron fundamentales, los aportes de Anyelo Cisneros, quien fue el segundo máximo anotador del equipo y del partido con 15 tantos; 10 unidades aportó el alero Martiniano Dato, mientras que Bryan Carabalí, además de anotar 8 unidades, bajar 9 rebotes, se hizo un festín con 7 tapas, tres de ellas al pívot visitante Agustín Cáffaro (13 puntos), quien, pese a ello, resultó el mejor jugador en la ofensiva del elenco que dirige Martín González.

Este domingo, nuevamente en el Socios Fundadores, volverán a verse las caras, en donde el dueño de casa, buscará quedarse con un nuevo triunfo para dejar la serie 2-0 y viajar luego con cierta tranquilidad para la continuidad del playoff en Oliva.

Gimnasia seguramente salga con Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí. En el banco estarán Sebastián Carrasco, Mauro Cosolito, Marcos Chacón, Carlos Rivero, Kenneth Horton y los juveniles Jesús Centeno, Natalio Santacroce, a los que podrían sumarse Ciro Melo o Benjamín Anríquez.

La visita, mientras tanto, arrancaría con Fortunato Rolfi, Nicolás Marcucci, Patricio Tabárez, Rolando Vallejos y Agustín Cáffaro. Y como relevos estarán Felipe Barrionuevo, Enzo Fillippetti, Francisco Conrradi, Agustín Pautasso, Martín Fernández, Valentín Duvanced y Carlos Hurtado.

Tras este partido, la serie continuará luego -el miércoles 13- en Olivia con el tercer juego, y en caso de un cuarto, el mismo será el viernes 15, también en El Gigante de la Ruta 9.

Y si es que la serie llegase a un hipotético quinto partido, el mismo tendrá lugar el lunes 18 en el Socios Fundadores, ya que el “Verde” cuenta con ventaja deportiva.

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Panorama de cuartos de final

VIERNES 8

Juego 1

En el Estadio Fortín Rojinegro - Corrientes

- Regatas Corrientes 89 (0) / Ferro Carril Oeste 95 (1).

En el Estadio Socios Fundadores – Comodoro Rivadavia

- Gimnasia y Esgrima 78 (1) / Independiente 66 (0).

SABADO 9

En el Estadio Dr. Luis Augusto Derna - Oberá

- Oberá TC 66 (0) / Boca Juniors 70 (1).

En el Estadio Ciudad – Santiago del Estero

- Quimsa 85 (1) / Instituto 59 (0).

DOMINGO 9

Juego 2

En el Socios Fundadores

- 20:30 Gimnasia y Esgrima vs Independiente.

En el Estadio Fortín Rojinegro

- 21:00 Regatas Corrientes vs Ferro Carril Oeste.

LUNES 10

En el Estadio Dr. Luis Augusto Derna - Oberá

- 20:30 Oberá TC vs Boca Juniors.

En el Estadio Ciudad – Santiago del Estero

- 21:00 Quimsa vs Instituto.