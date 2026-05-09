Ferro ganó el primero en Corrientes

El “Verdolaga” derrotó a Regatas por 95 a 89 y se puso 1-0 en los playoffs de cuartos de final de la Liga Nacional. Este domingo a las 21 se jugará el segundo punto.

En la apertura de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, Regatas Corrientes cayó como local frente a Ferro Carril Oeste por 95-89, quien se adelantó 1-0 en la serie y robó la ventaja de localía.

El partido, que se jugó en el Fortín Rojinegro, tuvo el arbitraje de Fernando Sampietro, Alberto Ponzo y Nicolás D’Anna, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 20-18, 44-37 y 68-65.

El “Verdolaga” padeció el primer tiempo, pero en la segunda mitad encontró su mejor versión y torció la historia con su aguerrida defensa y elevando la efectividad en ataque. El juego número dos será este domingo desde las 21 nuevamente en el Fortín Rojinegro.

La visita contó con una soberbia presentación de Jano Martínez, la figura del juego, con 26 puntos, bien acompañado por José Defelippo con 19 tantos. En el anfitrión Juan Pablo Corbalán fue el máximo artillero con 23 unidades, seguido por los 13 de Juan Tello.

En el inicio el local buscó equilibrar a su rival en intensidad y pudo conseguir puntos cerca del canasto para empezar liderando el juego en un duelo impreciso, friccionado pero muy parejo que cerró 20-18 al cabo de los primeros 10 minutos.

El “Remero” circuló bien la pelota encontrando espacios y múltiples manos anotadoras (los nueve que sumaron minutos sumaron puntos) tomando luz de 11 (39-28) en siete del segundo período. Pero en el final, Hernández empezó a ser importante para el “Verde” que logró descontar y se cerró 44-37 el primer tiempo.

Terminado el descanso Ferro empezó a mostrar su mejor versión, con un Martínez inspirado en ofensiva y con su característica dureza defensiva, para lograr empatar el juego en 58 con dos y medio por jugar. El final del tercer cuarto fue de alto vértigo y de todas maneras el “Remero” pudo quedarse con el capítulo 68-65.

Los de Caballito ajustaron la defensa y en los primeros minutos del último capítulo pudieron revertir la historia y pasar al frente por primera vez en el juego 70-73, empezando a dominar el trámite y logrando tomar nueve de ventaja (73-82) promediando el periodo. Si bien el Fantasma luchó hasta el final y estiró el juego lo más que pudo, no logró cambiar las cosas y la victoria quedó en manos del “Verde” por 89-95.

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Síntesis

Regatas 89 / Ferro 95

Regatas (20+24+24+21): Nicolás Aguirre (x) 8, Juan Pablo Corbalán 23, Iván Gramajo 9, Fabián Ramírez Barrios 10 y Tayavek Gallizzi 7 (fi); Andrés Jaime 11, Juan Tello 13, Sebastián Lugo 2, Mateo Chiarini 0 e Ignacio Ortega 0. DT: Leandro Ramella.

Ferro (18+19+28+30): Jano Martínez 26, Emiliano Lezcano 6, Jonatan Toressi 9, Valentín Betiga 8 y Alejandro Diez 7 (fi); José Defelippo 19, Kevin Hernández (x) 10, Rodrigo Gallegos 8 y Felipe Rodríguez 7. DT: Federico Fernández,

Parciales: 20-18, 44-37 y 68-65.

Arbitros: Fernando Sampietro, Alberto Ponzo y Nicolás D’Anna.

Estadio: El Fortín Rojinegro (Corrientes).

Serie: 1-0 Ferro.