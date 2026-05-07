Argentino triunfó en Córdoba y ahora la presión la tiene Atenas

El “Turco” le ganó 84-78 para dejar igualada 1-1 la serie por la Permanencia en la Liga Nacional. El sábado en Junín se juega el tercer punto de la serie.

Argentino de Junín logró este miércoles un valioso triunfo sobre Atenas de Córdoba, a quien derrotó de visitante por 84-78, para de esa manera, dejar empatada 1-1 la serie por la Permanencia en la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Estructuras Pretensa Atenas, fue arbitrado por Fabricio Vito, Oscar Brítez y Ariel Rosas, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 20-13, 40-38 y 64-52.

Poco para observar en el arranque del segundo juego. muchos tiros errados y algunas perdidas por ambos bandos. Con cinco minutos jugados el tanteador estaba igualado en 5. En la restante mitad no cambio mucho el juego, hasta se puso caliente un poco. El cuarto se cerró 20 a 13 para el local con otro triple sobre la chicharra de Manuel Buendía, el goleador del primer tramo con 7 puntos.

Parcial 9-2 para Atenas ni bien comenzó el segundo cuarto para escaparse a 14 (29-15). La visita logró contener el envión del griego y mantenerse a tiro. Lathaniel Bastian fue el responsable de ello, cargó de faltas a los internos de Atenas y era el goleador de su equipo con 14 tantos. Al entretiempo se fueron con el marcador 40 a 38, informó Prensa Atenas.

El local sacó máxima de 15 (57-42) y pintaba que podía quebrar el juego, pero los dos extranjeros de la visita continuaban dañando desde la zona externa e interna. Cuando ellos fallaron, Argentino no tuvo gol y Atenas lo aprovechó. El tercer cuarto terminó 63 a 52.

La diferencia no era clara para el local, los juninenses daban pelea y todo indicaba otro final apretado. Con 5’20” por jugarse estaban 68 a 64. Momento Franco Balbi del partido, 11 puntos seguidos y el marcador pasó a ser de la visita por 71 a 77 con 1’48”. Ninguno quiso regalar nada y por eso Atenas se puso a uno 78 a 79 con la oportunidad de empatarlo desde la línea y 17 segundos para el cierre. Erró Nakye Sanders y desde la línea otra vez Balbi lo terminó de liquidar e igualar la serie 1-1.

Síntesis

Atenas 78 / Argentino 84

Atenas (20+20+23+15): Carlos Buendía 13, Santiago Ferreyra 5, Luciano González 8, Danjel Purifoy 10 y Nakye Sanders (x) 16 (fi); Nicolás Zurschmitten 9, Ramiro Ledesma 6, Lucas Arn 4 y Juan Cruz Oberto 7. DT: José Luis Pisani.

Argentino (13+25+14+32): Franco Balbi 19, Jeremías Sandrini 6, Dylan Smith 22, David Shriver 5 y Lathaniel Bastian 18 (fi); Santiago Bilbao 3, Martín Trelles (x) 0, Fernando Podestá 11, Martín Caporalletti 0 y Piero Di Prinzio 0. DT: Adrián Capelli.

Parciales: 20-13, 40-38 y 64-52.

Arbitros: Fabricio Vito, Oscar Brítez y Ariel Rosas.

Estadio: Estructuras Pretensa Atenas (Córdoba).

Serie 1-1.