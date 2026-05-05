Náutico Rada Tilly conquistó dos victorias por el Apertura

Venció en Primera Masculino a Petroquímica 92-77, mientras que por la Fase Asociativa se impuso en Cadetes Femenino 45-24.

Náutico Rada Tilly obtuvo este lunes, como local, dos importantes triunfos por el torneo Apertura, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

En ese contexto, en Primera división masculino y por la fase regular, el “Aurinegro” se impuso a Petroquímica por 92-77, con destacadas actuaciones del escolta Alejandro Ivetich, quien fue el goleador del partido con 33 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias y 2 recuperos, convirtiéndose así en el jugador de mayor valoración del juego.

Bruno Leonori aportó 15 tantos, con 3 asistencias, 3 recuperos y una tapa, mientras que Franco Varone marcó 14 unidades, con 4 rebotes y 2 pases gol.

Por el lado del “Verdolaga”, sus mejores vías de gol resultaron Germán Azcurra con 13 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, Agustín Avila también con 13 unidades y 4 recobres; Leandro Fogel aportó 12 tantos con 10 rebotes, mientras que la misma cantidad de puntos convirtió Bruno Moreno.

Con esta victoria, Náutico (4-2) alcanzó el segundo puesto de la tabla -que lidera La Fede Deportiva (11)- con 10 puntos, mientras que Petroquímica, marcha cuarto con 9 unidades.

La acción en cancha de Rada Tilly arrancó con el partido -de la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa- de Cadetes Femenino y victoria del dueño de casa por 45-24, con destacada labor de Tania Rasjido con 14 puntos y 13 rebotes. Tuvo 5 pérdidas, pero fueron muy bien recompensadas con 12 recuperos.

La acción continuará este martes desde las 20 con dos partidos a jugarse en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3. En primer lugar, jugarán La Fede “Bordó” y Náutico en Infantiles y luego lo harán en Cadetes, en ambos casos también por la rama femenina. Los árbitros de los dos encuentros serán Jorge Alarcón y Leandro Alvarez.

Panorama

LUNES 4

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 45 / Petroquímica 24 (Cadetes F).

- Náutico Rada Tilly 92 / Petroquímica 77 (Primera M).

MARTES 5

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

20:00 Infantiles (F): La Fede Deportiva “Bordó” vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

21:30 Cadetes (F): La Fede Deportiva “Bordó” vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.