Se jugó una nueva fecha del certamen que es clasificatorio para la Liga Provincia de Clubes y Liga Federal Formativa.

El básquet local tuvo intensa acción por la Fase Asociativa

Foto: Richy Vargas / El Patagónico.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet disputó el fin de semana, una nueva fecha de la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa del torneo Apertura de Básquet.

En ese contexto, la acción dio comienzo el último viernes con dos partidos en Náutico Rada Tilly, que se enfrentó ante Escuela Municipal Pueyrredón. El ganador, tanto en Mini Mixto como en Cadetes Masculino, fue Náutico “Negro”.

El sábado, mientras tanto, Náutico “Amarillo” se llevó del gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, cuatro triunfos ante Petroquímica.

En el Socios Fundadores, La Fede Deportiva “Bordó” se impuso ante Gimnasia “Verde” en tres categorías, mientras el que local venció en Juveniles.

Por su parte, en el gimnasio Diego Simón, La Fede “Blanco” venció a Comisión de Actividades Infantiles en Cadetes y Juveniles, mientras que en Infantiles, fue victoria del “Azzurro”. Todo en la rama masculina.

La actividad continuó el domingo con partidos en cuatro escenarios de juego y seguirá este lunes en Náutico Rada Tilly, mientras que el martes habrá otros dos juegos en cancha de La Fede.

En cuanto a lo jugado el domingo y por categoría Liga Próximo, hubo victorias de Gimnasia “Blanco”, La Fede Deportiva y Náutico Rada Tilly.

Mientras que por la fase regular del Apertura en Primera Femenino, ganaron Petroquímica y La Fede.

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Panorama

VIERNES 1

En Náutico Rada Tilly

- Escuela Municipal Pueyrredón 42 / Náutico Rada Tilly "Negro" 46 (Mini Mixto).

- Escuela Municipal Pueyrredón 41 / Náutico Rada Tilly "Negro" 58 (Cadetes M).

SABADO 2

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 42 / Náutico Rada Tilly "Amarillo" 74 (Mini Mixto)

- Petroquímica 38 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 77 (Infantiles M).

- Petroquímica 28 / Náutico Rada Tilly "Amarillo" 82 (Cadetes M).

- Petroquímica 44 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 93 (Juveniles M).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Verde" 24 / La Fede Deportiva "Bordó" 86 (Mini Mixto).

- Gimnasia "Verde" 23 / La Fede Deportiva "Bordó” 126 (Infantiles M).

- Gimnasia "Verde" 16 / La Fede Deportiva "Bordó” 119 (Cadetes M).

- Gimnasia "Verde" 105 / La Fede Deportiva "Bordó” 61 (Juveniles M).

En el gimnasio Diego Simón

- La Fede Deportiva "Blanco" 33 / CAI 78 (Infantiles M).

- La Fede Deportiva "Blanco" 60 / CAI 52 (Cadetes M).

- La Fede Deportiva "Blanco" 54 / CAI 27 (Juveniles M).

DOMINGO 3

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Blanco" 112 / Náutico Rada Tilly "Negro” 36 (Mini Mixto).

- Gimnasia "Blanco" 66 / Náutico Rada Tilly "Negro” 28 (Cadetes M).

- Gimnasia “Blanco” 59 / Escuela Municipal Pueyrredón 52 (Liga Próximo M).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 15 / La Fede Deportiva “Bordó” 73 (Cadetes F).

- Petroquímica 63 / Náutico Rada Tilly 92 (Liga Próximo M).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 62 / Gimnasia y Esgrima 22 (Juveniles F).

- Náutico Rada Tilly 45 / Gimnasia y Esgrima 42 (Cadetes F).

- Náutico Rada Tilly 42 / Petroquímica 66 (Primera F).

En el gimnasio Diego Simón - Km 3

- La Fede Deportiva 108 / CAI 47 (Liga Próximo M).

- Escuela Municipal Pueyrredón 16 / La Fede Deportiva 48 (Primera F).

Programa

LUNES 4

En Náutico Rada Tilly

20:00 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez.

21:30 Primera (M): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.

MARTES 5

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

20:00 Infantiles (F): La Fede Deportiva “Bordó” vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

21:30 Cadetes (F): La Fede Deportiva “Bordó” vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.