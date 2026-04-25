El “Verdolaga” le ganó al “Bordó” 83-81, mientras que el “Aurinegro” venció al “Verde” 87-74. Además, en el otro partido de Primera Masculino, Pueyrredón superó a la CAI 77-60.

Petroquímica le quitó el invicto a La Fede y Náutico derrotó a Gimnasia

Con tres partidos, este viernes se jugó la sexta fecha de la fase regular del torneo Apertura de Primera división -rama masculina-, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

En uno de los juegos, Petroquímica superó en el gimnasio Diego Simón al líder La Fede Deportiva por 83-81 y de esa manera le quitó el invicto de cinco triunfos al hilo.

En el “Verdolaga”, Germán Azcurra fue el goleador del juego con 23 puntos y decisivo en el final desde la línea de libres, mientras que Bruno Moreno aportó 14 tantos y bajó 10 rebotes, además de dar 3 asistencias, meter 3 tapas, aunque sufrió 8 pérdidas.

Además, el pívot Leandro Fogel, tuvo un descomunal trabajo en los tableros con 13 tantos, 3 asistencias, una tapa y 22 rebotes bajados.

En el “Bordó”, mientras tanto, el mejor fue el base Mateo Cuzen con 21 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, escoltado por Felipe Bellido con 17 tantos, con 3 pases gol y Juan Ignacio Cárdenas, que convirtió 10 unidades, tomó 13 rebotes y tuvo 4 pelotas recuperadas.

Por su parte, en el Socios Fundadores, Náutico Rada Tilly se llevó un gran triunfo ante Gimnasia y Esgrima a quien le ganó por 87-74.

En el “Aurinegro”, su goleador resultó Facundo Sciutto, autor de 20 puntos, seguido de Yamil Jasín con 18 tantos, mientras que también fueron vitales los aportes de Franco Varone (16 unidades) y Alejandro Ivetich (14 puntos, 4 rebotes y 4 recuperos).

Además, el pívot Diego Romero bajó 17 rebotes, además de colaborar con 6 puntos, aportar 5 asistencias, recuperar 4 pelotas y meter una tapa.

En el “Verde”, sus mejores vías de gol fueron Valentino Ayala (18 puntos), mientras que lo mismo aportó el base Natalio Santacroce.

Cabe destacar que el juego de este viernes fue el último de Ayala en el equipo “mens sana” ya que en las próximas horas viajará a Chile para sumarse al Club Villa Alemana (VAB) de Valparaíso de la Liga Nacional de Básquet 2 del país trasandino.

Mientras tanto, Escuela Municipal Pueyrredón logró su segunda victoria en el certamen al derrotar de visitante a Comisión de Actividades Infantiles por 77-60.

Este sábado y domingo, mientras tanto, se disputará una nueva fecha de la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Profesional de Clubes y Liga Federal Formativa.

También este sábado se desarrollará el 3º Encuentro con las categorías más chiquitas en los gimnasios Diego Simón, Náutico Rada Tilly y Cemento Comodoro de Kilómetro 8.

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Panorama

VIERNES 24

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 60 / Escuela Municipal Pueyrredón 77 (Primera M).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 81 / Petroquímica 83 (Primera M).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia y Esgrima 74 / Náutico Rada Tilly 87 (Primera M).

Programa

SABADO 25

En Comisión de Actividades Infantiles

14:30 Mini Mixto: CAI vs La Fede Deportiva vs "Bordó". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

16:00 Infantiles (M): CAI vs La Fede Deportiva vs "Bordó". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

17:30 Cadetes (M): CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

19:00 Juveniles (M): CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catatán.

En el Socios Fundadores

14:30 Mini Mixto: Gimnasia "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

16:00 Infantiles (M): Gimnasia "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

17:30 Cadetes (M): Gimnasia "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

19:00 Juveniles (M) Gimnasia "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

14:30 Mini Mixto: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Rodrigo Reyes y Juan Carlos Pérez.

16:00 Cadetes (M): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Rodrigo Reyes y Juan Carlos Pérez.

En Náutico Rada Tilly

17:00 Infantiles (M): Náutico Rada Tilly “Amarillo”" vs La Fede Deportiva “Blanco”. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

18:30 Cadetes (M): Náutico Rada Tilly “Amarillo” vs La Fede Deportiva “Blanco”. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

20:00 Juveniles (M): Náutico Rada Tilly “Amarillo”" vs La Fede Deportiva “Blanco”. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

DOMINGO 26

En Náutico Rada Tilly

14:30 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza y Guillermo Fernández.

16:00 Liga Próximo (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico y Rada Tilly (*). Arbitros: Facundo Iza y Guillermo Fernández.

En el Socios Fundadores

16:30 Infantiles (F): Comisión de Actividades Infantiles vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes y José Bova.

18:00 Liga Próximo (M): Gimnasia “Blanco” vs CAI. Arbitros: Rodrigo Reyes y José Bova.

19:30 Primera (F): Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Jorge Alarcón.

(*) Con planilla oficial de juego

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

19:00 Liga Próximo (M): Petroquímica vs Gimnasia “Verde”. Arbitros: Leandro Aguirre y Rodrigo Alvarez.

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Programa de Encuentros

SABADO 25 / 3º Programa de Encuentros

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

10:00 Pre Mini (U-09): La Fede Deportiva “Bordó” vs CAI.

11:00 Cebollitas (U-07): La Fede Deportiva “Bordó” vs CAI.

En Náutico Rada Tilly

11:00 Pre Mini Mixto (U-09): Náutico Rada Tilly “Negro” vs La Fede Deportiva “Blanco”.

12:00 Mini Femenino (U-11): Náutico Rada Tilly “Negro” vs La Fede Deportiva “Blanco”.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

11:00 Cebollitas (U-07): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”.

12:00 Pre Mini (U-09): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”.

Foto: Richy Vargas / El Patagónico