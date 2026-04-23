Se impuso de local 92-70 por una nueva fecha de la fase regular del torneo Apertura de básquet de Primera división de la rama masculina.

Gimnasia venció a la CAI y se acerca al líder La Fede

Gimnasia y Esgrima superó este miércoles de local a Comisión de Actividades Infantiles por 92-70 en el marco de una nueva fecha de la fase regular del torneo Apertura de básquet de Primera división de rama masculina.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Rodrigo Reyes, Rodrigo Alvarez y Jorge Alarcón, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 25-16, 42-35 y 63-51.

En ese contexto, en el “Verde” se destacaron Gabriel Frávega, goleador de su equipo con 15 puntos, seguido de Valentino Ayala con 13 tantos, mientras que Benjamín Anríquez aportó 11 unidades. Además, fueron importantes los aportes de Natalio Santacroce -5 rebotes y 5 asistencias- y Simón Dias, ambos con 10 puntos cada uno, mientras que el pívot Ciro Melo marcó 9 tantos, bajó 9 rebotes y metió una tapa.

Por el lado del “Azzurro”, su mejor día de gol resultó el pívot Santiago Rodríguez, goleador del juego con 19 tantos y 10 rebotes, mientras que 12 aportó el base Jorge Rayán y 11 Ariel Zárate.

De esa manera, Gimnasia (4-1) se ubica como escolta con 9 puntos a uno del líder e invicto La Fede Deportiva (5-0), mientras que la CAI, sufrió su quinta derrota al hilo y permanece en el último puesto.

La acción continuará este jueves desde las 20 con dos partidos a jugarse en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3.

En primer lugar se enfrentarán La Fede Deportiva “Blanco” con su par “Bordó” y a continuación jugarán el dueño de casa y Náutico Rada Tilly en Primera Femenino.

En ambos casos los árbitros serán Leandro Aguirre y Jorge Alarcón.

Síntesis

Gimnasia 90 / CAI 72

Gimnasia (25+17+21+29): Natalio Santacroce 10, Satiago Ivanoff 6, Simón Días 10, Valentino Ayala 13 y Julián Salas 5 (fi); Benjamín Anríquez 11, Matías Fernández 6, Gabriel Frávega 15, Ciro Melo 9, Tiago Olagüe 2, Santino Williams 1 y Nahuel Moyano 4. DT: Iván Parodi.

CAI: (16+19+16+19): Jorge Rayán 12, Ariel Zárate 11, Augusto De Fernández 6, Lucas Totino 5 y Santiago Rodríguez 19 (fi); Emiliano Villafaena 8, Santino Maldonado 4, Julián Clausen 5, Leandro Lúquez 0, Lisandro Camarda 0, Mauricio González 0 y Tiziano Piaggi 0. DT: Pablo Lucia.

Parciales: 25-16, 42-35 y 63-51.

Arbitros: Rodrigo Reyes, Rodrigo Alvarez y Jorge Alarcón.

Estadio: Socios Fundadores.

Panorama

MIERCOLES 22

En el Socios Fundadores

- Gimnasia y Esgrima 92 / Comisión de Actividades Infantiles 70 (Primera M).

Programa

JUEVES 23

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

20:00 Cadetes (F): La Fede Deportiva “Blanco” vs La Fede Deportiva “Bordó”. Arbitros: Leandro Aguirre y Jorge Alarcón.

21:30 Primera (F): La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Jorge Alarcón.

VIERNES 24

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 Primera (M): CAI vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Leandro Aguirre, José Bova y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Primera (M): La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Marcia Carrizo.

En el Socios Fundadores

21:30 Primera (M): Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

SABADO 25

En Comisión de Actividades Infantiles

14:30 Mini Mixto: CAI vs La Fede Deportiva vs "Bordó". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

16:00 Infantiles (M): CAI vs La Fede Deportiva vs "Bordó". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

17:30 Cadetes (M): CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

19:00 Juveniles (M): CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catatán.

En el Socios Fundadores

14:30 Mini Mixto: Gimnasia "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

16:00 Infantiles (M): Gimnasia "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

17:30 Cadetes (M): Gimnasia "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

19:00 Juveniles (M) Gimnasia "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

14:30 Mini Mixto: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Rodrigo Reyes y Juan Carlos Pérez.

16:00 Cadetes (M): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Rodrigo Reyes y Juan Carlos Pérez.

En Náutico Rada Tilly

17:00 Infantiles (M): Náutico Rada Tilly “Amarillo”" vs La Fede Deportiva “Blanco”. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

18:30 Cadetes (M): Náutico Rada Tilly “Amarillo” vs La Fede Deportiva “Blanco”. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

20:00 Juveniles (M): Náutico Rada Tilly “Amarillo”" vs La Fede Deportiva “Blanco”. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

DOMINGO 26

En Náutico Rada Tilly

14:30 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza y Guillermo Fernández.

16:00 Liga Próximo (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico y Rada Tilly (*). Arbitros: Facundo Iza y Guillermo Fernández.

En el Socios Fundadores

16:30 Infantiles (F): Comisión de Actividades Infantiles vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes y José Bova.

18:00 Liga Próximo (M): Gimnasia “Blanco” vs CAI. Arbitros: Rodrigo Reyes y José Bova.

19:30 Primera (F): Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Jorge Alarcón.

(*) Con planilla oficial de juego

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

19:00 Liga Próximo (M): Petroquímica vs Gimnasia “Verde”. Arbitros: Leandro Aguirre y Rodrigo Alvarez.

Programa de Encuentros

SABADO 25 / 3º Programa de Encuentros

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

10:00 Pre Mini (U-09): La Fede Deportiva “Bordó” vs CAI.

11:00 Cebollitas (U-07): La Fede Deportiva “Bordó” vs CAI.

En Náutico Rada Tilly

11:00 Pre Mini Mixto (U-09): Náutico Rada Tilly “Negro” vs La Fede Deportiva “Blanco”.

12:00 Mini Femenino (U-11): Náutico Rada Tilly “Negro” vs La Fede Deportiva “Blanco”.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

11:00 Cebollitas (U-07): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”.

12:00 Pre Mini (U-09): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”.