Casalánguida sacó campeón a Boca de la Basketball Champions League Americas

El “Xeneize”, con el comodorense como DT, derrotó en la final a Sesi Franca de Brasil 86-72 y conquistó el título por primera vez en su historia. Además, se clasificó para jugar la Copa Intercontinenal.

Boca Juniors, bajo la dirección técnica del comodorense Nicolás Casalánguida, se consagró este sábado campeón de la Basketball Champions League Americas, al derrotar a Sesi Franca de Brasil por 86-72.

La gran final se jugó en el estadio El Templo del Rock, del club Obras Basket de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el arbitraje de Roberto Vázquez (Puerto Rico), Julio Anaya (Panamá) y Carlos Peralta (Ecuador).

Los xeneizes levantaron la corona por primera vez en la competición de clubes más importante del continente y lograron quitarse el sabor amargo del año pasado cuando cedieron en el partido por el título ante Flamengo. Además, ganaron un lugar en la Copa Intercontinental FIBA de este año.

La clave para Boca fue el buen movimiento del balón y la ofensiva en transición para tener el control del marcador durante la mayoría del tiempo. En los últimos tres minutos del segundo cuarto, el quinteto argentino metió un parcial de 6-1 y se fue al descanso con la ventaja 47-38. De allí en adelante siempre se mantuvo al frente con la diferencia a su favor rondando el doble dígito.

El experimentado base Santiago Scala vivió una gran jornada con 18 puntos (4 triples), 6 rebotes y 5 asistencias.

El pívot Francisco Cáffaro le siguió con 15 unidades (5-5 en tiros de campo), 6 tableros y 2 bloqueos. El interno fue seleccionado como el Jugador Más Valioso del Final Four. Michael Smith (12), Agustín Barreiro (11) y Lucas Faggiano (10) también alcanzaron el doble dígito. De hecho, los 10 jugadores de Boca que pisaron la cancha aportaron al menos 2 puntos. Por Franca, el tridente de Lucas Dias (17 puntos y 7 rebotes), David Jackson (16) y Georginho De Paula (15 y 5 asistencias) respondió, pero no alcanzó. Dias se convirtió en el máximo encestador en la historia de la BCLA con 847 puntos al superar a Jezreel De Jesús (844) y De Paula alcanzó las 200 asistencias en la competición (tercero en llegar a esa cantidad).

La buena defensa de Boca limitó a Franca a solo 31 por ciento desde el campo (22-71), con solo tres triples en la segunda mitad después de haber encestado 7 en la primera. En cambio, los xeneizes tiraron para un elevado 51 por ciento (31-61), con 19 asistencias y dominaron 21-7 los puntos en transición y 40-20 en la pintura. Franca se mantuvo en partido gracias a los segundos chances (27-9).

El entrenador Nicolás Casalánguida, desde que asumió las riendas del banco de Boca en el mes de febrero tuvo un balance perfecto de 6-0 en la BCL Americas.

Boca es el segundo equipo argentino en conquistar el campeonato en la BCL Americas, detrás de Quimsa de Santiago del Estero que se coronó dos veces (2019-20 y 2023-24). Franca alcanzó su primera medalla de plata y ahora totaliza tres (campeón en 2022-23 y tercer lugar el año pasado).

Síntesis

Sesi Franca 72 / Boca 86

Sesi Franca (28+10+15+19): Corderro Bennet 7, David Jackson 16, Georginho De Paula 13, Lucas Dias 17 y Cristiano Felicio 0 (fi); Luis Rodríguez Jrs (x) 9, Juan Laterza 3 y Rafa Mineiro 5. DT: Helinho Rubens.

Boca (31+16+19+20): Santiago Scala 18, Michael Smith 12, Sebastián Vega 2, Agustín Barreiro 11 y Francisco Cáffaro 15 (fi); Franco Giorgetti 3, Martín Cuello 7, Wayne Langston 5, Lucas Faggiano 10 y Nicolás Stenta 3. DT: Nicolás Casalánguida.

Parciales: 28-31, 47-38 y 53-66.

Arbitros: Roberto Vázquez (Puerto Rico), Juio Anaya (Panamá) y Carlos Peralta (Ecuador).

Estadio: El Templo del Rock (Obras, CABA).