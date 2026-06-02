Gimnasia se clasificó para la Basketball Champions League

Jugará el torneo más importante de continente junto a Quimsa y Ferro. Boca, Regatas Corrientes y Oberá Tenis Club representarán al país en la Liga Sudamericana.

La recta final de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional también terminó de definir el mapa internacional para el próximo año. Con los resultados de los playoffs ya quedaron confirmados los seis equipos argentinos que participarán de los torneos continentales organizados por FIBA durante la campaña 2026/27.

La Basketball Champions League Americas contará con tres representantes nacionales. Quimsa aseguró su lugar al alcanzar las Finales de la Liga Nacional, reafirmando una presencia cada vez más habitual en los escenarios internacionales. Ferro Carril Oeste también tendrá su lugar reservado tras haber conquistado la última edición de la Liga Sudamericana, logro que le otorgó la clasificación directa al principal certamen continental.

El tercer boleto para la BCLA quedó en manos de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. El “Mens sana” aseguró su participación continental independientemente del resultado de la semifinal ante Ferro. En caso de avanzar a las Finales lo hará como finalista de la Liga Nacional, mientras que si queda eliminado conservará la plaza por haber finalizado dos en la fase regular. Además, como Ferro ya cuenta con un lugar asegurado por su consagración en la Liga Sudamericana, el cupo de la BCLA queda garantizado para el conjunto patagónico.

Por su parte, la Liga Sudamericana tendrá representación argentina con Boca Juniors, Regatas Corrientes y Oberá Tenis Club. En principio, la plaza correspondía a Obras Basket por su ubicación final en la temporada, pero tras la decisión del club de no participar en la próxima edición de la Liga Nacional, ese lugar fue reasignado al equipo misionero, el siguiente equipo mejor ubicado en la clasificación. Por tal motivo, el Celeste misionero acompañará al “Xeneize” y al “Remero” en el segundo torneo continental más importante de la región.

De esta manera, el básquet argentino volverá a tener una fuerte presencia internacional con seis equipos distribuidos entre las dos principales competencias de clubes del continente. Para todos ellos será un nuevo desafío y una oportunidad de seguir consolidando el protagonismo que los representantes nacionales han construido en los últimos años dentro del escenario regional.