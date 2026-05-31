El “Mens Sana” logró el título en la categoría Liga Próximo, el “Bordó” se coronó en Cadetes Masculino, mientras que el “Verde Capitalino” se consagró en Cadetes Femenino.

Gimnasia, La Fede y Germinal son campeones provinciales

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Se disputaron este domingo en diferentes escenarios de juego los Final Four correspondientes a las categorías formativas de Cadetes Femenino, Cadetes Masculino y Liga Próximo Masculino de la Etapa Provincial de la Liga Federal Formativa 2026 de básquet.

En ese contexto, los campeones que se definieron son Gimnasia y Esgrima en Liga Próximo, La Fede Deportiva “Bordó” en Cadetes Masculino, mientras que Germinal de Rawson, se quedó con el primer lugar en Cadetes Femenino.

En la Liga Próximo, Gimnasia venció en la final a Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn por 74-58. En el “Verde”, brilló Julián Salas, quien fue el goleador de su equipo con 21 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y 3 tapas. El ala pívot estuvo muy bien acompañado por Santino Santacroce con 13 tantos, 3 rebotes y 4 pases gol, mientras que su hermano Natalio colaboró con 10 unidades, tomó 9 rebotes y dio 3 asistencias.

Por el lado de los portuarios, su mejor vía de gol resultó Tomás Alejo, máximo anotador del partido con 22 puntos y 3 asistencias

En Cadetes Masculino, mientras tanto, La Fede venció a 73-54 a Huracán de Trelew.

En el “Bordó” se destacó Santiago Olmos, goleador del juego con 25 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 2 tapas. Matías Oyarzo lo siguió con 15 tantos, 8 rebotes, 3 recuperos y 5 asistencias, mientras que Julián Cárdenas colaboró con 11 unidades y 7 rebotes.

En el “Globito” valletano, el mejor fue Emiliano Jones con 11 puntos, 7 rebotes, una tapa, aunque tuvo 4 pérdidas. Mientras que Lucas Rivera aportó 9 tantos, con 6 rebotes y además tuvo 4 recuperos.

Mientras que en Cadetes Femenino, Germinal se impuso a Náutico Rada Tilly por 64-42. Brunella Gómez fue la mejor con 18 puntos, 2 asistencias y 5 recuperos, mientras que Sigrid Alvarez aportó 14 tantos y tuvo 7 pelotas recuperadas.

Por el lado del conjunto “aurinegro”, se destacó Renata Ojeda con 9 tantos y 12 rebotes.

Panorama

CADETES FEMENINO (EX U-15).

MIERCOLES 27 – 1ª fecha

Grupo “A”

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 67 / Petroquímica 13.

En el gimnasio Luján Barrientos

- Deportivo Madryn 38 / Germinal 53.

Grupo “B”

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede “Bordó” 89 / Gimnasia 10.

En el gimnasio Juan Fernández

- Racing 47 / Ferrocarril Patagónico 41.

VIERNES 29 – 2ª fecha.

Grupo “A”

En el gimnasio Luján Barrientos

- Náutico Rada Tilly 50 / Germinal 41.

- Deportivo Madryn 71 / Petroquímica 16.

Grupo “B”

En el gimnasio Mariano Riquelme

- La Fede “Bordó” 64 / Ferrocarril Patagónico 24.

- Racing 46 / Gimnasia 58.

SABADO 30

En el gimnasio Mariano Riquelme

- Ferrocarril Patagónico 46 / Gimnasia 43.

- La Fede “Bordó” 65 / Racing 51.

En el gimnasio Benito García

Semifinales

- Náutico Rada Tilly 47 / Gimnasia 42.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede 39 / Germinal 47.

DOMINGO 31

En el gimnasio Luján Barrientos

3º puesto

- La Fede 63 / Gimnasia 70.

1º puesto

- Germinal 64 / Náutico Rada Tilly 42.

………………………………………..

CADETES MASCULINO (Ex U-15)

MIERCOLES 27 – 1ª fecha

Grupo “A”

En el gimnasio Benito García

- Guillermo Brown 49 / Germinal 52.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede “Bordó” 129 / La Fede “Blanco” 17.

Grupo “B”

En el gimnasio Atilio Viglione

- Huracán 58 / Ferrocarril Patagónico 43.

En Náutico Rada Tilly

- Náutico “Amarillo” 53 / Gimnasia “Blanco” 70.

VIERNES 29

Grupo “A”

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- Guillermo Brown 91 / La Fede “Blanco 54.

- La Fede “Bordó” 82 / Germinal 41.

En el gimnasio Atilio Viglione

- Huracán 63 / Gimnasia “Blanco” 58.

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 46 / Ferrocarril Patagónico 47.

SABADO 30

En el gimnasio Diego Simón – Km 30

- Germinal 70 / La Fede “Blanco” 37.

- La Fede “Bordó” 81 / Guillermo Brown 38.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- Huracán 72 / Germinal 45.

- La Fede “Bordó” 87 / Gimnasia 37.

En Náutico Rada Tilly

Grupo “B”

- Gimnasia “Blanco” 67 / Ferrocarril Patagónico 55.

- Huracán 79 / Náutico “Amarillo” 64.

DOMINGO 31

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

3º puesto

- Germinal 83 / Gimnasia 74.

1º puesto

- Huracán 54 / La Fede “Bordó” 73.

MIERCOLES 27 - 1ª fecha

LIGA PROXIMO (EX U-21)

Grupo “A”

En el Socios Fundadores

- Huracán 76 / Racing 70.

- Gimnasia “Verde” 115 / Petroquímica 61.

Grupo “B”

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 40 / La Fede 54.

VIERNES 29 – 2ª fecha

Grupo “A”

En el Socios Fundadores

- Huracán 84 / Petroquímica 60.

- Gimnasia “Verde” 111 / Racing 51.

Grupo “B”

En Náutico Rada Tilly

- Ferrocarril Patagónico 91 / La Fede 90.

SABADO 30

En el Socios Fundadores – Semifinales

- Huracán 47 / Ferrocarril Patagónico 63.

- Gimnasia 87 / La Fede 74.

DOMINGO 31

En el Socios Fundadores

3º puesto

- Huracán 75 / La Fede 70.

1º puesto

- Ferrocarril Patagónico 58 / Gimnasia 74.