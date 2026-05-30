Hallaron sin vida a Agostina Vega

La adolescente había desaparecido hace siete días en Córdoba. El cuerpo fue localizado cerca de Ampliación Ferreyra, en una zona de pastizales que era rastrillada por los investigadores.

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que permanecía desaparecida desde el sábado pasado en la ciudad de Córdoba, tuvo este sábado el desenlace más doloroso: su cuerpo fue hallado en un sector descampado cercano a barrio Ampliación Ferreyra, confirmaron a distintos medios fuentes del caso.

El hallazgo se produjo durante la tarde, cuando faltaban pocas horas para que se cumpliera una semana de la desaparición de Agostina. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba, junto al fiscal de la causa, Raúl Garzón, y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

El sector donde se concentraron los operativos tiene más de 200 hectáreas y está ubicado a unos 12 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba. En las últimas horas se había convertido en el epicentro de la búsqueda, luego de que los investigadores ubicaran allí al principal sospechoso poco después de que fuera registrado en su vivienda junto a la adolescente.