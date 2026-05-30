Prófugo de la Justicia cayó en plaza del San Cayetano

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Sexta y el detenido quedó en una dependencia policial a disposición de la Justicia.

Un hombre fue detenido este viernes por la tarde en el barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia tras constatarse que pesaba sobre él un pedido de captura vigente emitido por la Justicia.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19:40 horas, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Sexta realizaban controles de identificación de personas en la plaza San Cayetano, ubicada en la intersección de las calles Mahuida y Pieragnoli.

Durante el operativo, los uniformados identificaron a un hombre y, al verificar sus datos personales en los sistemas informáticos policiales, detectaron que registraba un pedido de captura vigente dispuesto por el juez Jorge Odorisio.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su inmediata detención. El sujeto fue identificado como Brian Ezequiel R.

Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecería alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención correspondiente, quedando a disposición de la Justicia.