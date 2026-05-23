El procedimiento fue realizado por personal de la Seccional Quinta durante un patrullaje preventivo.

Detuvieron en Las Américas a un hombre reclamado por la Justicia

Durante la madrugada de este sábado, personal de la Comisaría Seccional Quinta detuvo a un hombre de 34 años que contaba con un pedido de captura y detención vigente.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de la 1:45 en el barrio Las Américas, mientras los efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo por la calle 4. En ese contexto, los uniformados identificaron a un sujeto reconocido por poseer una orden de captura activa.

Tras interceptarlo, los policías verificaron sus datos en los sistemas SKUA y SIFCOP, donde constataron que sobre J.L.R. pesaba un pedido de captura y detención emitido el pasado 22 de mayo por disposición del juez penal Mariano Nicosia.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control correspondiente.