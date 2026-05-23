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Detuvieron en Las Américas a un hombre reclamado por la Justicia

El procedimiento fue realizado por personal de la Seccional Quinta durante un patrullaje preventivo.

Durante la madrugada de este sábado, personal de la Comisaría Seccional Quinta detuvo a un hombre de 34 años que contaba con un pedido de captura y detención vigente.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de la 1:45 en el barrio Las Américas, mientras los efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo por la calle 4. En ese contexto, los uniformados identificaron a un sujeto reconocido por poseer una orden de captura activa.

Tras interceptarlo, los policías verificaron sus datos en los sistemas SKUA y SIFCOP, donde constataron que sobre J.L.R. pesaba un pedido de captura y detención emitido el pasado 22 de mayo por disposición del juez penal Mariano Nicosia.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control correspondiente.

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