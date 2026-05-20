Por no tener la higiene adecuada, clausuraron un mayorista

En el marco de los operativos de control e inspecciones comerciales que lleva adelante la secretaría de Control Urbano y Operativo del Municipio, este miércoles por la mañana se concretaron nuevas intervenciones que concluyeron con la clausura de un supermercado mayorista, ubicado en Avenida Yrigoyen y Juan B. Justo, lugar en el que los inspectores de las direcciones generales de Habilitaciones Comerciales y Bromatología y Laboratorio detectaron distintas irregularidades en la higiene y seguridad alimentaria que debe garantizar el comercio.

En este sentido, Miguel Gómez afirmó que “el personal detectó anomalías en cuanto a la limpieza y la higiene en el lugar”. Además, los inspectores “encontraron excremento de roedores y otras anomalías en cuanto a la carne, que está ubicada en las cámaras frigoríficas, por cuanto no está debidamente rotulada con la fecha de vencimiento y no está envasada al vacío”.

TALLER MECANICO Y AGENCIAS DE AUTOS

La cartera de Control Urbano y Operativo, además, llevó adelante operativos conjuntos con la Policía del Chubut, en dos agencias de autos, ubicadas en el final de Avenida Polonia. Allí se verificaron los vehículos y se realizaron las multas correspondientes por invadir la vía pública.

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En cuanto a los resultados de las acciones en el desarmadero, Gómez indicó que “detectamos un comercio que no está habilitado para el rubro de taller, motivo por cual se notificó para su pronta regularización”.