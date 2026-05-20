El Municipio fortalece la producción local y equipa al personal municipal

Con la confección de indumentaria para cuadrillas municipales y vestimenta alusiva al acto del 25 de Mayo, el CPL consolida políticas públicas de inclusión, capacitación y trabajo para mujeres emprendedoras de la ciudad.

El Municipio, a través del Centro de Promoción Laboral (CPL), continúa fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la capacitación y generación de oportunidades laborales, mediante la producción de indumentaria destinada al personal municipal y a distintas actividades institucionales de la ciudad.

De esta manera, el Municipio continúa impulsando acciones que promueven la inclusión laboral, el fortalecimiento de los oficios y el acompañamiento a trabajadores y trabajadoras, consolidando espacios de formación y producción con impacto directo en la comunidad.

En ese marco, la directora del CPL, Leila Bayón, explicó que “actualmente se trabaja en la confección de 105 camperas de abrigo y 85 pantalones Cargo que serán destinados al Programa de Incentivo Laboral para las cuadrillas que se encuentran trabajando en la calle”. La producción incluye camperas desde el talle S al XXL y pantalones del talle 40 al 56 que serán entregados en los próximos días.

Asimismo, Bayón destacó que “en los últimos días también se concretó la entrega de pecheras para el personal de cocina de la Escuela N°91, en el marco del centenario de la institución educativa”. Paralelamente, desde el espacio se avanza en la confección de polleras de paisana destinadas al acto conmemorativo del 25 de Mayo.

“En el CPL trabajan 15 mujeres divididas en dos turnos, de 8 a 12.30 y de 14 a 20 horas, lo que permite que la producción vaya más rápido. Son mujeres emprendedoras, muy trabajadoras y productivas”, expresó la directora, al poner en valor el compromiso y la dedicación de quienes desarrollan las tareas diarias en el lugar.