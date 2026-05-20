Miércoles agradable: sube la temperatura

El pronóstico anticipa una jornada mucho más estable para este miércoles 20 de mayo en Comodoro Rivadavia.

Según los datos meteorológicos, durante toda la jornada el cielo se mantendrá entre algo nublado y despejado, sin probabilidades de precipitaciones.

La mañana comenzará con una temperatura cercana a los 11°C y vientos del sudoeste entre 13 y 22 km/h. Ya por la tarde, el tiempo mejorará aún más, con cielo despejado y una máxima que alcanzará los 16°C, acompañada de viento leve del sector sur.

Por la noche, las condiciones seguirán estables, con cielo despejado, una temperatura de 9°C y vientos suaves provenientes del norte.

El miércoles se perfila así como uno de los días más agradables de la semana, ideal para actividades al aire libre y para aprovechar la mejora en las condiciones climáticas en la ciudad y alrededores.