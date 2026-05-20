Miércoles agradable: sube la temperatura

Según los datos meteorológicos, durante toda la jornada el cielo se mantendrá entre algo nublado y despejado, sin probabilidades de precipitaciones.
La mañana comenzará con una temperatura cercana a los 11°C y vientos del sudoeste entre 13 y 22 km/h. Ya por la tarde, el tiempo mejorará aún más, con cielo despejado y una máxima que alcanzará los 16°C, acompañada de viento leve del sector sur.
Por la noche, las condiciones seguirán estables, con cielo despejado, una temperatura de 9°C y vientos suaves provenientes del norte.
El miércoles se perfila así como uno de los días más agradables de la semana, ideal para actividades al aire libre y para aprovechar la mejora en las condiciones climáticas en la ciudad y alrededores.