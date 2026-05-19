Martes templado, con nubosidad variable y ráfagas por la tarde

La ciudad de Comodoro Rivadavia tendrá este martes 19 de mayo una jornada con temperaturas agradables para la época, cielo con nubosidad variable y sin probabilidad de precipitaciones, aunque hacia la tarde se prevé un aumento en la intensidad del viento.

Durante la mañana, el tiempo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 8°C y viento del sudoeste entre 13 y 22 km/h.

Sin embargo, con el correr de las horas, el cielo pasará a estar mayormente nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 16°C. Además, el viento del sector sur incrementará su intensidad durante la tarde, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la noche, en tanto, las condiciones tenderán a mejorar nuevamente con cielo parcialmente nublado, una temperatura cercana a los 11°C y viento leve.

De esta manera, se espera una jornada estable y sin lluvias, aunque con momentos ventosos en gran parte de la tarde.