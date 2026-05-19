Martes templado, con nubosidad variable y ráfagas por la tarde

Durante la mañana, el tiempo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 8°C y viento del sudoeste entre 13 y 22 km/h.
Sin embargo, con el correr de las horas, el cielo pasará a estar mayormente nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 16°C. Además, el viento del sector sur incrementará su intensidad durante la tarde, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Por la noche, en tanto, las condiciones tenderán a mejorar nuevamente con cielo parcialmente nublado, una temperatura cercana a los 11°C y viento leve.
De esta manera, se espera una jornada estable y sin lluvias, aunque con momentos ventosos en gran parte de la tarde.