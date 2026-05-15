Viernes fresco e inestable en Comodoro: anuncian lluvias y chaparrones

Este viernes 15 de mayo se presentará con condiciones inestables en Comodoro Rivadavia, en una jornada marcada por lluvias aisladas, chaparrones y descenso de temperatura.

De acuerdo al pronóstico, durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas con probabilidades de precipitación de entre 10 y 40%, mientras que por la tarde continuarán las condiciones variables con chaparrones sobre distintos sectores de la ciudad.

Hacia la noche, el tiempo tendería a mejorar con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.

La temperatura mínima será de 5°C y la máxima alcanzará apenas los 9°C durante la tarde.

En cuanto al viento, soplará desde el sudoeste con velocidades leves a moderadas de entre 7 y 22 km/h durante gran parte del día, aunque hacia la noche aumentará su intensidad con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h provenientes del sector sur.