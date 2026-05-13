Así estará el tiempo este miércoles en Comodoro

Este miércoles 13 de mayo se presentará con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor presencia de nubosidad hacia la tarde y la noche en Comodoro Rivadavia.

De acuerdo al pronóstico, la temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 12°C. Durante las primeras horas del día se prevé una baja probabilidad de precipitaciones, entre 0 y 10%, condiciones que se mantendrán también durante la tarde. Para la noche no se esperan lluvias.

En cuanto al viento, soplará desde el sudoeste y sur con velocidades de entre 23 y 31 km/h durante gran parte de la jornada, mientras que por la noche disminuirá su intensidad.

Además, por la mañana podrían registrarse ráfagas de entre 51 y 59 km/h.