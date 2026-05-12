El frío seguirá presente este martes, aunque sin lluvias previstas

Luego del temporal de viento y lluvia que afectó a la ciudad durante los últimos días, Comodoro Rivadavia tendrá este martes una jornada más estable, aunque marcada por bajas temperaturas y ráfagas intensas durante gran parte del día.

Según el pronóstico oficial, la mañana comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 4°C, mientras que hacia la tarde la máxima alcanzará los 10°C bajo un escenario parcialmente nublado.

Asimismo, el viento continuará siendo protagonista, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la mañana y la noche, disminuyendo levemente por la tarde. En tanto, las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h a lo largo de toda la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, ya que la probabilidad será prácticamente nula durante la tarde y noche, con apenas un leve porcentaje durante las primeras horas del día.