Los padres de Ángel demorados por pintar edificios públicos

Fue el domingo por la tarde en la sede de Protección de Derechos, en la calle Dorrego al 1.600.

Luego de que la Oficina de Protección de Derechos del Niño fuera vandalizada mediante pintadas vinculadas al caso de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años cuya muerte continúa generando conmoción en la ciudad, fueron demorados en calidad de contraventores, el padre y la madrastra del menor fallecido.

Se trata de Luis Armando López, de 34 años, y Lorena Natalia Andrade, de 40 que quedaron imputados por una presunta infracción al artículo 112 del Código de Convivencia Ciudadana.

Según trascendió, la intervención policial se produjo tras el aviso de un empleado de seguridad que alertó sobre personas realizando pintadas en el lugar. Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre y una mujer utilizando pinceles y aerosoles para escribir sobre la fachada del edificio.

El hecho ocurrió en el edificio ubicado en Dorrego y Alem, donde aparecieron mensajes escritos con pintura negra sobre paredes y vidrios. Entre las frases podían leerse expresiones como “asesinas”, además de referencias directas al caso que actualmente investiga la Justicia y por el cual están detenidos la madre biológica de Angel, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González.

La denuncia plantea que las pintadas fueron reiteradas y que representan un daño manifiesto a un edificio público y que, ante la reiteración de este tipo de situaciones, se ha intentado limpiar y pintar reiteradamente el espacio.

Si bien el daño no implica la detención de los presuntos autores, ambos fueron demorados y notificados.